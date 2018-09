Policija neće dozvoliti bilo kakvo "dešavanje ulice" u Srpskoj

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdio je da postoje informacije da u toku predzborne kampanje i nakon izbora u Srpskoj može doći do nekih neželjenih situacija, te poručio da će policija spriječiti svakoga ko bude pokušao bilo šta silom i na neprimjeren način da uradi.

"Svi koji misle da mogu nešto da rješavaju ulicom u velikoj su zabludi i samo se zanose. To ne treba ni da pomisle, a ne da pokušaju jer postoje zakoni koji se moraju poštovati i niko ne može sebi uzeti za pravo da ugrožava nečiji život, imovinu, institucije... i to policija neće dozvoliti. Na bilo koji, pa makar i početni znak 'dešavanja ulice' ili nasilja policija će reagovati i provesti zakonom predviđene mjere, takva lica uhapsiti i procesuirati. Ne preporučujem nikome da tako nešto pokuša jer to može da dovede samo do neželjenih problema za sve nas u Republici Srpskoj, kojoj to apsolutno nije potrebno", naglasio je Lukač u intervjuu Srni.

Napomenuvši da je ova godina specifična po mnogo čemu, a posebno po tome što je izborna, Lukač je rekao da je Republici Srpskoj i njenim građanima potrebno da pokažu demokratski kapacitet i da biračima bude omogućeno da glasaju za one koje žele, za koje smatraju da će im donijeti bolju budućnost.

"Neće biti dozvoljena ulica niti preuzimanje ili rušenje vlasti na ulici. Izbori su vrhunac demokratije na kojima će građani da kažu svoje i da izaberu one koji će da ih predstavljaju", istakao je Lukač.

On je naveo da postoje i određene informacije da bi oni koji ne budu zadovoljni ishodom izbora, mogli da pokušaju da idu na to da su izbori bili neregularni, nedemokratski, da su bili pokradeni i slične stvari te da se organizuju na ulici.

"Već imamo takve najave, ali sve te stvari u vezi sa navodnom neregularnosti izbora mogu da se dokazuju, da se odgovorni, ako ih ima, procesuiraju i odgovaraju za to u skladu sa zakonom", dodao je Lukač.

MUP JE PREPREKA AKTIVNOSTIMA NA SLABLJENJU I RUŠENJU INSTITUCIJA SRPSKE

Govoreći o razlozima stalnih napada opozicije na MUP i njega lično, Lukač je rekao da su ljudi u opoziciji očito shvatili da je MUP, kao što je to uvijek u svojoj istoriji i bio, garant bezbjednosti i opstanka Republike Srpske, ali i opstanka svih institucija Srpske te da pokušavaju da ga ruše stalnim udarima.

"Ne znam zašto su u Savezu za promjene odlučili da ruše MUP - da li zato da bi na taj način pokazali da nešto nefunkcioniše u Republici Srpskoj, ili da bi podrivali ostale republičke institucije, ili misle da će tako doći do vlasti ili uraditi nešto skroz drugo? Oni najbolje znaju zašto.

Jasno je da je svakoj opoziciji cilj da dođe do vlasti, ali ako će to uraditi tako što će podrivati i slabiti institucije i građane dovesti do tog nivoa da sumnjaju u svoje institucije i u provođenje zakona onda to sigurno nije način. Ako jednom srušite institucije svoje republike, i ako poslije toga čak i dođete na vlast i mislite da ćete te institucije dići na neki nivo koji vama može da odgovara, siguran sam da ste u potpunoj zabludi", istakao je Lukač.

On je upozorio da je to nešto što se nikako ne smije uraditi Republici Srpskoj, ne smije se dovesti u pitanje opstanak republičkih institucija, posebno MUP-a koji je oduvijek bio garant i stub opstanka Republike Srpske i srpskog naroda na ovom prostoru, posebno u situaciji kada nema svoje vojske.

"Sve ove godine, opozicija nijednu svoju tvrdnju nije uspjela argumentovati niti dokazati, iako su se uporno trudili da kažu da MUP navodno ne funkcioniše, da je čak leglo nekog kriminala, ili kao što je to ministar /bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan/ Mektić govorio da 'vrh MUP-a dila drogu' i mnoge druge stvari koje smo čuli od njih. Očito da je MUP samo njima problem, jer od građana ne čujemo takve stvari. Građani vjeruju u policiju, bez obzira šta oni pričali", istakao je Lukač.

On je naveo da su mnogi tim svojim neargumentovanim izjavama čak ispadali smiješni ali njima to nije problem, već i dalje nastavljaju to da rade shvatajući da im je MUP prepreka za neke njihove aktivnosti koje su mislili ili misle da provedu.

"Mnogi od tih napada bili su usmjereno i lično na mene. Ne znam ni koliko puta me samo /Vukota/ Govedarica pozvao da podnesem ostavku iz samo njemu znanih razloga. Te zahtjeve smo čuli iz opozicionih krugova i u Narodnoj skupštini i ko zna gdje sve. Uvijek sam govorio da je moja ostavka najmanji problem, ona je na raspolaganju onima kojima su mi povjerili mandat i dali mogućnost da budem ministar unutrašnjih poslova. Onog trenutka kada oni uvide da ne radim svoj posao u interesu Republike ili da to loše radim, uvijek mogu da me pozovu da podnesem ostavku i ja ću to odmah uraditi. To svakao ne mogu raditi ljudi poput Govedarice, Mektića ili nekih drugih koji svakih 10 do 15 dana pozivaju na neku ostavku", naglasio je Lukač.

Navodeći da opozicija, vjerovatno, i u njemu lično vidi prepreku za ostvarivanje nekih svojih ciljeva, Lukač je u intervjuu Srni rekao da u prilog tome govore i neka dešavanja unazad par godina, poput pokušaja pravljenja mitinga i protesta u Srpskoj za koje je MUP imao informacije da će prerasti u nešto sasvim drugo što su oni namjeravali da učine a to je zauzimanje i rušenje institucija.

"MUP je te njihove namjere ozbiljno shvatio i svi su bili upozoreni i pojedinačno i organizovano da će policija spriječiti svaki pokušaj ugrožavanja građana Republike Srpske, rušenja institucija ili paljenja po gradu kao što se dešavalo u FBiH. To nikome niti je bilo niti će biti dozvoljeno, jer će MUP i policija spriječiti svaki vid nasilničkog ponašanja, pokušaj prevrata ili uzimanja vlasti navodnim dešavanjem naroda", naglasio je Lukač.

Te njihove ideje tada su, kaže ministar Lukač, pale u vodu, jer su vjerovatno shvatili da u MUP-u Srpske imaju veliku prepreku za provođenje takvog scenarija i od tada se nisu ni usudili da ponove nešto slično, jer znaju da im to ne bi prošlo.

"Sada idu izbori i imaju mogućnost da na demokratski način promijene vlast u Republici Srpskoj, samo što prije toga treba da ubijede narod da su oni bolja opcija. Međutim, uvjeren sam da ćemo veoma brzo vidjeti epilog onoga što su oni radili četiri godine u Sarajevu i kakvi su bili rezultati njihove podaničke politike koja je nanijela mnogo štete Republici Srpskoj i to ne samo u finansijskom smislu, jer su zaustavljali mnoge aranžmane koji su trebali da budu od koristi Srpskoj i njenim građanima.

Zahvaljujući njima iz Saveza za promjene, ti aranžmani su opstruisani i zaustavljani, a građani Srpske su zbog toga trpjeli veliku štetu. NJima je samo bio cilj da pokažu da vlast ne funkcioniše, misleći da će, ako ta sredstva ne dođu u Srpsku, vlast jednostavno da se raspadne, da neće moći da izdrži finansijske udare", rekao je Lukač.

Činjenica jeste da da je bilo poprilično teško vrijeme u održavanju fiskalnog sistema u Srpskoj, bilo je manjka novca u više segmenata, ali je, kaže Lukač, Vlada Srpske sve to uspješno prevazišla, propale su sve njihove priče da će Republika Srpska da bankrotira, da neće biti isplaćivane penzije, plate, da nećemo moći da servisiramo dugove što se pokazalo apsolutno netačnim.

"Danas možemo da vidimo da sve ide nabolje, da Vlada nikome nije ostala dužna, redovno servisiramo svoje obaveze, plate i penzije se povećavaju, tako da je to propala priča na kojoj ne mogu da afirmišu svoju predizbornu platfromu za kampanju, kako su bili planirali", ocijenio je Lukač.

Druga stvar koja je, takođe, propala a koju je Savez za promjene imao namjeru da koristi u svojoj predizbornoj kampanji, istakao je Lukač, jeste priča o velikom kriminalu u Republici Srpskoj u kojoj su prozivali i pojedince u samom vrhu vlasti.

"Od stotine navodnih afera o kojima su oni pričali nije procesuirana nijedna, nisu čak podignute ni optužnice a kamoli da su donesene neke pravosnažne presude. Bili su četiri godine vlast na nivou BiH i mogli su to da provedu kroz policijske agencije, kao i kroz Sud i Tužilaštvo BiH koje oni kontrolišu. Ali, ipak, u tim institucijama ima ljudi koji su profesionalci, koji ne mogu da pokrenu krivične projave ni protiv institucija niti protiv pojedinica jer nije bilo dokaza i niko nije procesuiran", podsjetio je Lukač.

ODRŽAVANJE SKUPOVA GRUPE "PRAVDA ZA DAVIDA" SA POLITIČKOM KONOTACIJOM U PREDIZBORNOJ KAMPANJI NEĆE BITI ODOBRENO

Na pitanje da prokomentariše svakodnevna okupljanja grupe "Pravda za Davida" na Trgu Krajine u Banjaluci, Lukač je rekao da apsolutno nema ništa protiv da ta grupa na miran i dostojanstven način, kao što su to do sada radili, pokuša da dođe do istine o stradanju pokojnog Davida Dragičevića.

"Policija nijednog trenutka nije spriječila da se okupe, bez obzira što nemaju odborenje za održavanje tih skupova, niti da iskažu svoje stavove iako su neki od njih u određenim trenucima znali da poprime tonove koji nisu baš najljepši za uvo s obzirom da su sadržavali prijetnje i tvrdnje koje nisu i ne mogu biti potkrijepljene dokazima i argumentima. NJihovo je pravo da na miran i dostojanstven način izraze svoja mišljenja, a policija je svako veče na Trgu, obezbjeđuje taj skup da ne bi upravo oni kao grupa imali problema sa nekim od građana koji se ne slažu sa tim njihovim stavovima", rekao je Lukač.

On smatra da grupa "Pravda za Davida" treba da zadrži dostojanstven pravac djelovanja dok se ne dođe do pune istine i ne utvrdi šta se stvarno desilo sa pokojnim Davidom, te dok Tužilaštvo na kraju ne izađe sa dokazima i argumentima koji jedino mogu da budu vjerodostojni i istiniti.

"Meni je drago što su došli advokati koji mogu da pomognu i porodici i grupi ali i svima nama da se dođe do istine. Riječ je o advokatima koji imaju veliko iskustvo i nadam se da će oni stvarno da pomognu. Već smo od nekih od njih čuli izjave da ne žele da se politika uključi u ovaj slučaj, jer bi oni napustili taj predmet ukoliko se bude politički djelovalo ili zloupotrijebila njihova imena, što smatram aposlutno ispravnim.

Vidjeli smo više puta do sada da su mnogi političari, posebno iz Saveza za promjene, lešinarili nad ovim nesrećnim slučajem, pokušavajući za sebe da pribave neke političke poene i nastojeći da to okrenu u svoju političku korist - što je morbidno. To je neviđeno do sada i jasno govori da pojedini političari nemaju skrupula i ne prezaju ni od čega da bi došli na vlast", istakao je Lukač.

Što se tiče grupe "Pravda za Davida", Lukač je naveo da postoje najave o održavanju nekih skupova u predstojećem periodu koji imaju veze sa politikom, ali nemaju sa traženjem istine u vezi sa pokojnim Davidom, što nikako nije dobro.

"Takođe, zakazivanje skupa koji bi trebalo da se održi u vrijeme predizborne kampanje, a posebno u vrijeme predizborne ćutnje i pominjanje određenih datuma je nešto što ne može biti odobreno, jer to može samo da izazove probleme. Takvi skupovi mogu biti samo politički iskorišteni.

Zato treba pustiti nadležne organe da završe svoj posao. Razgovarali smo i sa advokatima, bili su kod mene i u Tužilaštvu, sve će im biti omogućeno, dobiće sve informacije koje ih interesuju samo da se dođe do potpune istine i utvrđivanja šta se u suštini zaista desilo. Sve drugo bilo bi morbidna zloupotreba smrti mladića u političke svrhe", zaključio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač u intervjuu Srni.