Policajci koji su napravili propuste u slučaju Dragičević su suspendovani

Da li postoji odgovornost ministra policije zbog propusta u istrazi ubistva Davida Dragičevića iz Banjaluke sačekaćemo još malo da vidimo, rekao je u emisiji “Upitnik” RTS-a predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, dodajući da niko od odgovornosti neće pobjeći.

Na pitanje novinarke da da ako je već utvrđeno da je bilo propusta u policiji i odgovornosti, da li je i ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač trebao da snosi tu odgovornost,Dodik je odgovorio da treba još malo sačekati, prenosi srpskainfo.com.

"Policajci koji su radili na tim istražnim radnjama gdje su utvrđeni i neki propusti su suspendovani, udaljeni iz policije i neki se već nalaze na sudu, ali to se ne čuje, to ne želi niko da čuje. Da li postoji odgovornost ministra policije u tom pogledu, sačekaćemo još malo da vidimo. U svakom slučaju, niko nije izuzet od bilo kakve odgovornosti, a odgovornost je naravno i ako ste propustili nešto da uradite što ste trebali da uradite", rekao je Dodik.

On smatra da su policajci na spornoj konferenciji za štampu, održanoj prije 11 mjeseci, iznijeli i niz nepotvrđenih informacija.

"Dakle, postoji jedna stvar koja je to inicirala, a to je jedna nepotrebna konferencija za štampu na koju su izašli policajci koji se bave pitanjem istraživanja tog slučaja i iznijeli neke kvalifikacije koje naravno kasnije nisu bile ni potvrđene, neke nisu bile potvrđene, neke jesu bile potvrđene", rekao je Dodik.

Na pitanje novinarke RTS-a može li bilo šta da se uradi mimo ministra policije kad je riječ o takvom događaju, Dodik je odgovorio da istražni organi policije rade isključivo po nalogu Tužilaštva.

" Ne može ništa da se desi bez Tužilaštva. Ako tužilac utvrdi da je policajac i čak operativac koji je radio na tom slučaju to učinio mimo zakona i mimo naloga koji daje Tužilaštvo, on po službenoj dužnosti može tog policajca da optuži i da traži odgovornost za njega. To je jedna vrsta odgovornosti. Druga vrsta je neka moralna, politička odgovornost. Niko ko je izabran na funkciju, od Milorada Dodika do ministra policije nije izuzet te vrste odgovornosti",rekao je Dodik, prenosi srpskainfo.com.