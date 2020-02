Poletio prvi avion "Rajanera" iz Banjaluke do Frankfurt Hana

Prvi avion "Rajanera" poeltio je jutros sa piste u Mahovljanima ka Frankfurt Hanu. U "Aerodromima Republike Srpsk" rekli su da je avion bio prilično popunjen i podsjećaju da su planirane dvije linije sedmično, ponedjeljkom i petkom.

"Pored ove destinacije, naši građani već od marta će moći i za Beč. Za Beč uvodimo dva leta sedmično, uz mogućnost povećanja broja letova", navodi Račić.

Karte za ovaj prvi let prodavane su po cijeni od 4,99 evra. Let do Frankfurt Hana iz Banjaluke trajaće sat i 15 minuta.