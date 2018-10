Pokušaje sjedenja na dvije stolice treba raščistiti

"Na ambijent i rezultat izbora uticale više emocije nego infrastrukturni projekti", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke gostujući u emisiji "1 na 1" na ATV-u.

Radojičić se u razgovoru sa Marinom Marinkovićem dodakao i aktuelnih post-izbornih

događaja u koaliciji SNSD-SP-DNS i izjavio da svi pokušaji sjedenja na dvije stolice treba

raščistiti prije pravljenja novih koalicija.

"Nije korektno, a to se nama desilo i u gradskoj skupštini prošle godine s početka, s

jedne strane sklapati koaliciju, a s druge strane ostavljat vrata na drugu stranu. Prema

tome ko god je pokušavao igrati na dvije stolice pred izbore, da u svakoj varijanti bude

vlast ko god pobjedi, to se treba raščistiti. Mi smo početkom prošle godine u skupštini

grada imali pokušaj pravljenja paralelnih struktura i to smo presjekli, ne možete

dozvoliti da se to desi u vašoj kući", istakao je Radojičić.

SNSD mora izvršiti generacijsku smjenu

Banja Luka je podržala Dodika i na ovim izborima imao je oko tri hiljade više glasova,

mada na drugim nivoima vlasti ostvareni su nešto slabiji rezultati, kaže Radojičić i

dodaje da SNSD mora izvršiti generacijsku smjenu.

"Milim da je SNSD takođe spreman za jednu generacijsku smjenu, u smislu da poslije 20

godina manje-više sličnog tima, uvede se jedna srednja generacija koja u ovom treuntku

nije vidljiva na sceni, ili barem ne zauzima neke dominantne pozicije. Naprosto, biologija

čini svoje možemo mi misliti šta hoćemo o bilo kome, ali vrijeme je da se napravi jedna

ozbiljna obnova, dijelom po rezultatima između ostalog, naprosto generacijski".

Gradonačelnik Banja Luke je objasnio i zašto se nije našao na biračkoj listi za parlament.

"To je bila moja odluka. Oko toga imamo polemiku u SNSD-u i ranije, i sada ponovo. I

rasprava oko toga da li bi rezultat bio drugačiji da je Igor Radojičić išao na listu. To

je jedna od stvari koje mi zamjeraju ljudi u SNSD-u. Moj stav je bio, fokusiram se na

Banja Luku, izabran sam 2016. sa programom pred građanima kao gradonačelnik. I ne smatram

da bi bilo uredno da izlazim na izbore i kažem da neću biti poslanik ako nosim poslaničku

listu, a da istovremeno tražim glas od građana. Onda bi naravno bilo pitanje kako drugi

mogu, ali ja mislim da će svi oni koji su u ovom momentu načelnici i gradonačelnici koji

su bili na listama odreći se tih poslaničkih mandata u svojim lokalnim zajednicama".

O stanju u Banjaluci Radojičić kaže da se mnogo toga izdešavalo u ovoj godini, ali da su i

gradske vlasti napravile dosta toga za Banjaluku.

"Ne možemo prosto zatvoriti oči da se u Banjaluci od aprila mjeseca dešavaju svakodnevni

protesti. Protesti na trgu zbog smrti Davida Dragičevića su na gradskom području ostavili

vrlo dubok utisak i građani Banjaluke, očito više nego okolina osjećaju to što se dešava,

pod snažnim su utiskom toga i mislim da je kod glasanja veoma važan elemenat emocije bio.

Jedna vrsta revolta i nezadovoljstva gdje se najveći račun ispostavlja SNSD-u i vlastima.

I čini mi se da je u Banjaluci bilo mnogo glasanja protiv. Nije kandidat Saveza za

promjene dobio neki entuzijazam i oduševljenje u gradu Banjaluci, ali mi se čini da su

građani glasali protiv kandidata SNSD-a zbog emocije koja ih je vezala za tragičnu smrt

ovog mladića u gradu Banjaluci".

Radovi na infrastrukturi u gradu i njihov razvoj nisu prošli nezapaženo ni van Banja Luke,

a kamoli u njoj.

"Gradnjom saobraćajnica, jednog mosta, nekoliko kružnih raskrsnica do kraja ove godine

možda čak i sedam urađenih ili započetih. Uvođenjem bajk-šeringa, turističkog autobusa i

mnogih drugih stvari. Tako da je fokus ove godine, ili najviše toga vidjelo se u

saobraćaju", istakao je Radojičić gostujući u emisiji "Jedan na jedna" ATV-a i dodao da je

prošlu godinu potpuno obilježilo rješavanje problema grijanja što je stavljeno kao

prioritet.