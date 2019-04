Pokreće se humanitarna akcija za djecu s posebnim potrebama sa Kosmeta

Pokreće se humanitarna akcija da djeca s posebnim potrebama na Kosovu i Metohiji dobiju Dnevni centar “Podrži me”. Prikupljanje novčanih sredstava počinje u ponedjeljak, 15. aprila a trajaće do 30. juna. Šest opština Republike Srpske do sada je prikupilo 11 hiljada evra kaže Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć na Kosovu i Metohiji.

"Ovim putem sve pozivamo, ko koliko može, nema neki limit, da koliko ko može pmogne ovu akciju. Po našim procjenama i procjenama građevinskog preduzeća koje će graditi u Kosovskoj Mitrovici ovu zgradu do useljenja treba oko 200 hiljada evra, a mismo od tih 200 obezbijedili 35 za zemljište i imamo 11 za gradnju, znači da je potrebno nešto više od 150 hiljada evra da bismo je izgradili i poklonili ovom najugroženijem dijelu i kategoriji stanovništva Srpske djece i mladih na Kosovu i Metohiju", kaže Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji

Srpski narod s obje strane Drine mora se međusobno pomagati, kažu iz Socijalističke partije koja je ovu akciju podržala. Za pomoć mališanima donirali su 5 hiljada maraka.

"Cilj naše konferencije danas je taj da iskoristimo priliku da pozovemo sve političke partije, bile one u vlasti ili opoziciji to apsolutno nije važno, da se okupimo oko jedne humane, plemenite ideje i akcije i da izgradimo ovu kuću, to Republika Srpska može", kaže Slobodan Protić, predsjednik Izvršnog odbora Socijalističke partije.

"Poruka ove inicijative nije samo humanitarnog karaktera, nego poziv na okupljanje, na zajedništvo i solidarnost. Veoma je važno da naši ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji uvijek mogu da znaju i da računaju na pomoć naroda i institucija Republike Srpske", kaže Goran Selak, predsjednik Gradskog odbora Socijalističke partije.

Dnevni centar svakodnevno će koristiti 137 djece i mladih. Nažalost, velik je broj mališana s posebnim potrebama, s obzirom na ukupan broj Srba na Kosovu, zaključio je Arlov. Početak radova na zgradi predviđen je za 26. jun.