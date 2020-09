Pojedinim gazdama svaka kazna preblaga

Kršenje mjera preporučenih za rad u vrijeme pandemije virusa korona u protekla dva i po mjeseca ispisalo je ugostiteljima u Srpskoj ceh od skoro 200.000 maraka, što otežava povratak u normalu i produžava agoniju u kojoj su mnogi konobari i kuvari već ostali bez posla.



I dok svadbeni saloni mjesecima ne rade, jer im se ne isplati da veselja organizuju za svega 50 gostiju, koliko je dozvoljeno u zatvorenom prostoru, kao ni noćni klubovi, s obzirom na to da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 24 časa, u pojedinim kafićima broj gostiju je i do deset puta veći nego što je dozvoljeno. Posljednji takav slučaj zabilježen je u Banjaluci, gdje je u jednom lokalu zatečeno 500 gostiju, a prije 15 dana slična situacija zabilježena je u Tesliću, gdje je u ugostiteljskom objektu zatečeno više od 300 ljudi.

U saradnji sa inspektorima jedinica lokalne samouprave republički inspektori su proteklog vikenda obavili 315 kontrola širom Srpske. Akcenat je bio na radu ugostiteljskih objekata u večernjim časovima.

"Od ukupnog broja kontrola u 17 slučajeva subjekti su zatečeni u prekršaju, zbog čega su izrečene kazne u iznosu od 18.100 KM. Utvrđene nepravilnosti odnosile su se na korišćenje zaštitne opreme, poštovanje fizičke distance i broj lica koja su istovremeno boravila u objektu", naveli su u Inspektoratu Republike Srpske.

Dodali su da su u protekla dva i po mjeseca obavili 12.282 kontrole, a nepravilnosti su utvrđene u 248 slučajeva.

"Ukupno su do sada izrečene kazne u iznosu od 198.400 maraka", naveli su u Inspektoratu i poručili da će i dalje nastaviti sa pojačanim nadzorom s ciljem suzbijanja širenja bolesti izazvane virusom korona.

Predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma Republike Srpske Željko Tatić ističe za "Glas Srpske" da su za pojedince koji se svjesno oglušuju o sve naredbe Republičkog štaba za vanredne situacije kazne očigledno preblage.

"Nikada se nećemo vratiti u normalu sve dok postoje pojedinci kojima očigledno niko ništa ne može. Imenom i prezimenom treba da navedu ko je dozvolio i u kom lokalu da bude nekoliko stotina gostiju ako je propisano 50. Kafiće u kojima zateknu toliko ljudi treba odmah zatvoriti. Za njih je kazna od nekoliko hiljada ništa, jer su uz toliki broj gostiju zaradili dovoljno da plate, a šta će svi oni koji ne rade mjesecima", istakao je Tatić.

Naglasio je da je u najmanju ruku bezobrazluk da se pojedinci ponašaju tako dok ostali poštuju sve mjere, zatvaraju objekte u 24 časa i broje sitniš.

"Svadbeni saloni ne rade, a niko se ne pita koliko je kuvara i konobara tamo ostalo bez posla i od čega žive njihove porodice", naglasio je Tatić i dodao da Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske mora hitno naći rješenje za sektor turizma i ugostiteljstva, jer će, kako kaže na zimu mnogi staviti ključ u bravu".

Kazne

U Inspektoratu Republike Srpske navode da je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisana kazna u iznosu od 2.000 do 10.000 KM za pravno lice te od 1.000 do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnika ukoliko se ne pridržavaju propisanih mjera.

"Imajući u vidu zakonske odredbe prema kojima inspektor kao ovlašćeni organ može izreći samo minimum propisane novčane kazne, evidentno je da su inspektori preduzimali represivne mjere u svim slučajevima kada su zatekli subjekte u prekršaju", istakli su u Inspektoratu.