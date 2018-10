Pojedinci žele stare kadrove SDS-a van partije

Potpredsjednik SDS-a, Milovan Bjelica, javnosti se obratio otvorenim pismom u kome tvrdi da više nije tajna da pojedinci žele da "stari" kadrovi SDS-a iz Bijeljine, Doboja, Teslića i Istočnog Sarajeva, koji se zalažu za ujedinjenje i pomirenje naroda u Republici Srpskoj, odu iz partije.

Zbog razočarenja izbornim rezultatima, u našoj stranci su se okomili na nas, ne uvažavajući lične stavove, piše, između ostalog, Bjelica. Tvrdi da to što se on i još nekoliko njegovih stranačkih kolega iz vrha partije, zalažu za veliku koaliciju, ne urušava SDS. Bjelica za ATV kaže da je pismo napisao jer mu u nedjelju, na sjednici Glavnog odbora stranke, nije bilo dozvoljeno da se obrati medijima.

"Nikad se u SDS-u nije tražila odanost liderima, nego odanost programu SDS-a, sigurno mi moramo poštovati program i načela SDS-a, lidera, predsjednika i potpredsjednika bilo je više i većina njih poslije izbora je odlazila, neko iz ovih razloga, a neko iz loših izbornih rezultata". kaže Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS-a.

Obren Petrović i Mićo Mićić su izborni pobjednici i njihovi stavovi treba da se uvažavaju, jer su pokazali da im, naspram drugih, narod vjeruje, kaže Bjelica i tvrdi da nisu oni, a ni on, zaslužili uvredljive tarnsparente u Banjaluci i zvižduke pojedinaca koji se nazivaju članovima SDS-a. Najžalosnije je, kaže, da se na Glavnom odboru stranke niko nije ogradio od provokacija, pa ni oni koji su od ljudi ispred zgrade u kojoj je održana sjednica dobili aplauze.

"I da se niko od toga nije ogradio, sigurno da mi je to najteže palo u mojoj političkoj karijeri. Treba da se borimo za svoje stavove u organima stranke, a ne na ulici."

To što mu piše potpredsjednik stranke, lidera SDS-a, čini se, ne insteresuje. Vukota Govedarica kaže da nije pročitao ono što je napisao Milovan Bjelica. Što se njega tiče, sjednica Glavnog odbora bila je izuzetno uspješna. Govedarica ubjeđuje da je za slobodu govora.

"Podjela mišljenja koja rezultira, koliko sam shvatio, sa određenom argumentacijom je načelo svih demokratskih organizacija i ja smatram da SDS je jedna ozbiljna politička organizacija i na bazi toga ja mogu da zaključim da je u tom duhu protekla sjednica glavnog odbora stranke koja moram da priznam je bila uspješna", kaže predsjednik SDS-a, Vukota Govedarica.

Uspješna je samo za one koji su napadali ljude koji imaju kulturu dijaloga i toleranciju, koji su izgradili, pravili i sačuvali SDS, kaže Sonja Karadžić Jovičević. Na društvenim mrežama dala je podršku Milovanu Bjelici, poručujući da potpisuje svaku riječ koju je napisao. Za ATV otkriva da je na Glavnom odboru bilo vrijeđanja, pa čak i to da su neki etiketirani kao izdajnici.

"Proglašeni su ljudima destruktivci i da vam ne govorim sada pred javnošću kakvim sve imenima, ta stranka kao što je rekao gospodin Bjelica u svom tekstu je i demokratska i srpska, ako GO nije mjesto na kojem može iznijeti stav i ako svi dolazimo za to da podignemo ruke na nečiji klimoglav, onda to nije demokratska, nije srpska, a bogami nije ni stranka", izjavila je Sonja Karadžić Jovičević.

Lider te stranke, Vukota Govedarica, prije izbora tvrdio je da će, u svakom slučaju, podnijeti ostavku nakon sedmog oktobra. To ga, u pismu, podsjeća Milovan Bjelica. Podsjetnik bi u četvrtak mogao da stigne iz Doboja, gdje je zakazana sjednica rukovodstva Gradskog odbora čiji članovi su, u nedjelju, napustili sjednicu Glavnog odbora, zbog, kako su naveli, uvreda na račun Obrena Petrovića.