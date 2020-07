Pogoršana epidemiološka situacija u pojedinim opštinama, stiže pomoć za preduzeća

Republici Srpskoj u posljednja 24 časa na virusa korona testirano je 237 uzoraka, 50 lica je pozitivno. Umrlo je dvoje ljudi, iz Ljubinja i sa Sokoca, podaci su Instituta za javno zdravstvo.

"Nažalost, takođe u određnim opštinama je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije što se i dalje prati. U drugim lokalnim zajednicama je došlo do smirivanja same epidemiološke situacije, ono što nam je drago da ta žarišta možemo smatrati pod kontrolom odnosno da su u fazi smirivanja. Ono što je bitno za lokalne zajednice oni imaju sva prava da uvedu strožije mjere od onih koje je Republički štab preporučio, i psotižu mnogo bolje rezultate", rekao je Branislav Zeljković, vd. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Ukoliko bude neophodno, neće se bježati od uvođenja rigoroznijih mjera zaštite zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane virusom korona, poručila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske. Za sada, ne vidi mogućnost za uvođene rigoroznijih mjera zaštite. Pratiće se preporuke struke, a odgovornost je na svakom pojedincu, kaže predsjednik Republike Srpske.

"Mislim da je odgvornost na nama svima da vodimo računa o svom okruženju i to je najbolji način da očuvamo zdravlje zajednice. Brojeve koje viđamo ovih dana u Republici Srpskoj i Federaciji, nisu ohrabrujući, ali isto tkao to je situacija koju možemo pratiti u Evropi i globalno, nismo iz tog izuzeti. Ako bude potrebno uvodiće se, ja ne vidimo da će se to sada desiti. Ukoliko naš zdravstveni sistem može da izvršava obaveze, na nama je da sačuvamo i sebe i naš zdravstveni sistem", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske spremila je pomoć za privrednike koji su trpjeli indirektnu štetu izazvanu pandemijom korona virusa. Za njih 2.865, koji zapošljavaju više od 18.000 radnika Vlada će iz Kompenzacionog fonda izdvojiti 13,6 miliona maraka. Tako je odlučeno na sjednici Upravnog odbora fonda.

"To su oni privredni subjekti koji su mogli neometano da rade, ali zbog nerada njihovih partnera u okruženju, zbog nemogućnosti nabavke siroine, isporuke svojih proizvoda i svega što se dešavalo u proteklom periodu. Ovo kad je danas usvojeno već od današnjeg dana ide na plaćanje. Tako da privredni subjekti mogu očekviati da će ispalta ovih 13.600.000 maraka krenuti od ovog momenta ili od današnjeg dana. Nadam se da će u narednih par dana to biti završeno. Nije limitirnao zašto će to koristiti privredni subjekti i zašto će trošiti. Ovo je pomoć privrednim subjektima", naglasio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Iz Kompenzacionog fonda Institutu za javno zdravstvo biće isplaćeno 1.250.000 maraka za nabavku 25.000 testova, kako bi na vrijeme bile obezbijeđene dovoljne količine i zalihe. Za adaptaciju i sanaciju stare hirurgij iz fonda je doznačeno 1.300.000 maraka, kako bi bila preuređena u kovid bolnicu, sa 350 ležaja i svim potrebnim sadržajima. Pomoć iz Kompenzacionog fonda stiže i za banjalučki Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, u iznosu od 238.000 maraka kako bi izmirili obaveze prema UIO.