Pod video nadzorom Istočno Sarajevo, Rogatica i Han Pijesak

Video nadzor postavljen je na svim ulazima i izlazima opština, najfrekventnijim raskrsnicama, obrazovnim i republičkim institucijama. 230 kamera za sada je dovoljno da se pokrije šest opština u sastavu grada Istočno Sarajeva, ali i opština Rogatica i Han Pjesak.

Video nadzor već je instaliran u prostorijama MUP-a RS u Istočnom Novom Sarajevu. Da je sve spremno, lično se došao uvjeriti i ministar Unutrašnjih poslova RS, zajedno sa gradonačelnikom i načelnicima opština.

“Evropska preporuka za čuvanje video nadzora je minimum sedam dana, maksimum nije ograničen, ali mi ćemo se truditi da bude 30 dana. Imamo cijeli sistem rezedantan, što znači da čuvamo još jednu kopiju snimaka koja geografski nije na istom mjestu i to je zbog bezbjednosti podataka,“ saopšteno je iz MUP-a RS.

A, zbog bezbjednosti cijelog sistema, pristup prostorijama imaće samo policajci sa odobrenjem. Sve će biti pod šiframa, pa će se znati ko ulazi u sistem i zbog čega.

“Zna se ko ulazi u sistem, pod kojom šifrom i u koje vrijeme, tako da bilo koji podatak, ako izađe, a da se on nalazi u sistemu i da ga je neko iznio, to će biti prepoznato i odgovaraće za to. Kamere nisu postavljene da bi kontrolisali privatna dešavanja, da bi narušili bilo čiju privatnost. One, po zakonu koje MUP ima, to je nadzor nad javnim površinama i upravo to nam je u cilju zaštite naših građana i njihove bezbjednosti,“ rekao je Dragan Lukač, ministar Unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Video nadzora zajednički je projekat MUP RS, Grada Istočno Sarajevo i opština. Više od pola miliona maraka trebalo je da se sistem uveže i pusti u rad.

“Ovaj projekat može da doživi i svoju nadogradnju i ovo nije završen posao, nego kad se grad bude širio i kad budemo radili druge razvojne projekte mi možemo na ovaj projekat nadograditi još nekim kamerama i drugim raznim aplikacijama koje su potrebne ljudima iz MUP-a,“ rekao je Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Kamere će moći da registruju sve prekršaje, krivična djela, ukradena vozila, kao i neregistrovana vozila. Cilj cijelog projkta je smanjenje krivičnih dijela i lakše i brže njihovo rasvjetljavanje. U RS, do sada je pod video nadzorom 25 opština. U 11 se radi na postavljanju video sistema, a u narednom periodu, plan je da se pod video nadzor, iz bezbjednosnih razloga, stavi cijela Srpska.