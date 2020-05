Počinju testiranja u Univerzitetskoj bolnici Foča

U Univerzitetskoj bolnici Foča ove sedmice počinje sa radom laboratorija za testiranje na virus korona, a biće otvorena i nova poliklinika sa moderno opremljenim ambulantama, istaknuto je na današnjoj sjednici opštinskog Štaba za vanredne situacije.



Načelnik opštine Radisav Mašić kaže da će u srijedu, 27. maja, početak rada laboratorije i nove poliklinike ozvaničiti premijer Republike Srpske Radovan Višković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.

"Bolnica je osposobljena za testiranje i sutra počinje sa tim poslom, a prekosutra će ministar i premijer to i zvanično otvoriti i reći šta su dalji planovi u našoj bolnici", rekao je Mašić.

On je podsjetio da je u Univerzitetskoj bolnici Foča u toku završna faza rekonstrukcije, koja, osim nove poliklinike, podrazumijeva nove operacione i angio-salu, te opremanje bolničkih odjeljenja.

Mašić je naveo da će lokalna uprava dati doprinos izgradnjom obilaznice sa 50 parking mjesta, čime će biti olakšan prilaz novoj poliklinici i obezbijeđeno parkiranje vozila.

Na sjednici Kriznog štaba konstatovano je da će radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u Foči, kako je to regulisano odlukom Republičkog štaba, do 8. juna biti od 6.00 do 23.00 časa, dok trgovine neće mijenjati postojeći režim rada - do 21.00 radnim danima i vikendom do 18.00 časova.

Pod zdravstvenim nadzorom u Foči ostalo je još deset osoba, a u kovid odjeljenju Univerzitetske bolnice su dva pacijenta iz Kalinovika pozitivna na virus korona.