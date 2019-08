Počinioce napada u Kninu rigorozno kazniti

Položaj Srba u Hrvatskoj je izuzetno težak. To je položaj potpune diskriminacije i stalnog sijanja straha, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH komentarišući sinoćni napad na Srbe u kafiću kod Knina koji su gledali meč plej-ofa za Ligu šampiona između Jang Bojsa i Crvene zvezde.

"Događaj u Kninu je svakako dokaz da je položaj Srba u Hrvatskoj izuzetno težak. Hrvatska je zemlja Evrospke unije. U njoj, u Evrposkoj uniji, bi trebale da budu neprikosnovene slobode ljudi. Onemogućiti ljudima da slobodno gledaju prenos utakmice svakako govori o mržnji tih koji su to počinili, o mržnji koju imaju prema Srbima. Mislim da je ovo trenutak da se okupimo solidarnošću oko tih ljudi i mnogih neznanih koji žive u Hrvatskoj kao i na prostoru Federacije, a Srbi, i izloženi su, možda je prejaka riječ torturi, koja se sprovodi i ima elemenata torture, da pokušamo da budemo solidarni prema njima, i da zatražimo od Hrvatske efikasnu intervenciju i da se oni koji su to učinili vidljivo i transparentno kazne. Pokušavam da racionalno dam odgovor, a moj emotivni odgovor je mogao da bude mnogo oštriji. Jedino što sada možemo učiniti je da putem naših institucija i organizacija u Hrvatskoj, zatražimo da se rigorozno kazne oni koji su to učinili", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Podsjećamo, gosti kafića u Uzdolju kod Knina napadnuti su sinoć dok su gledali utakmicu Crvena zvezda-Јang bojs. Pet osoba je povrijeđeno, uključujući i dijete. Policija je privela nekoliko lica osumnjičenih za napad.