Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će Republika Srpska početkom naredne godine pripremiti reformu obrazovanja.

"Šta nam je dao uvedeni Bolonjski proces? Možda je odlična ideja, ali je za nas bila neprimjenjiva i porazna", rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da u BiH svi znaju da se u Širokom Brijegu za tri dana može završiti fakultet, te istakao da takve primjere koji su masovno davali diplome bez procedura i znanja treba evidentirati i poništiti te dokumente.

Dodik je naglasio da odgovorne za to treba zatvoriti, a one koji su platili diplome suspendovati s poslova koje su dobili, jer je riječ o prevari društva i zemlje.

"Insistiraću na tome i smatraću svojim političkim porazom ako se to ne uradi. Ti ljudi su morali znati da takve diplome ne mogu preživjeti verifikaciju društva i obrazovnog sistema", istakao je Dodik.

On je naglasio da je za dogovor u BiH sa svima koji to hoće i shvataju da to ne podrazumijeva uključenost stranaca koji imaju interese poput privrednih.

"Evropske zemlje uporno štite svoju privredu i banke, a ovdje ne možeš ništa da učiniš da pomogneš ljudima u tom smislu", rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da Zapad namjerava da migrante ovdje uključi u obrazovne i druge tokove, a da odvede ljude koji bi im koristili.

"Naš politički problem je namjera Zapada da izvuče radnu snagu, a da nama ostave migrante, koji im ne trebaju, obilježavajući Balkan kao nestabilno područje", zaključio je Dodik.