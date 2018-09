Počeo marš "Stazama egzodusa"

Učesnici marša "Stazama egzodusa 2018" krenuli su iz sela Tumare na Ozrenu ka naselju Stog kod Vozuće u opštini Zavidovići, povodom obilježavanja 23 godine od progona 1.920 srpskih porodica sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje i južnog Ozrena.

Predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević rekao je Srni da su se maršu odazvali učesnici iz Bijeljine, Srpca, Prnjavora, Vukosavlja, Modriče, Dervente, Teslića, Petrova i Doboja.

On je naveo da će učesnici preći put dug 22 kilometra od Gornje Brijesnice, preko Kvrga, Malčića, Borovca, Lozne do Stoga, te da je to put kojim su se Srbi iz Vozuće i doline Krivaje povlačili od pripadnika takozvane Armije BiH i plaćenika iz islamskih zemalja koji su protjerali kompletno srpsko stanovništvo sa ovih prostora.

Dolazak i okupljanje učesnika u Stogu planirano je oko 14.00 časova. U Crkvi Svetog Đorđa biće služena Sveta liturgija i parastos za poginule na vozućkom frontu.

Nakon toga, biće prislužene svijeće i položeni vijenci na spomen-obilježja poginulim i nestalim pripadnicima jedinica Vojske Repubike Srpske iz Vozuće i sa drugih prostora koje su učestvovale u odbrani srpskog naroda na ovom području.

Srbi iz Vozuće protjerani su sa vjekovnih ognjišta u ofanzivi takozvane Armije BiH pod nazivom "Uragan" ili "Farz".

Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi u kojoj je učestvovalo 23.000 muslimanskih vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH i odreda "El mudžahedin", kao i usljed bombardovanja NATO snaga.

Tada je spaljeno 30 srpskih sela, protjerano 1.920 srpskih porodica sa 7.680 članova, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za 126 još traga.