Poboljšati položaj radnika je zajednički cilj

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković u razgovoru sa predstavnicima Saveza sindikata Srpske istakao je da zajednički cilj ostaje unapređenje materijalnog položaja radnika u Republici Srpskoj.

On je podsjetio da je Vlada u prethodnom periodu brojnim mjerama pokazala socijalnu osjetljivost, između ostalog i povećanjem najniže plate, te povećanjem plata u realnom i javnom sektoru.

Višković je izrazio uvjerenje da će Vlada nastaviti da u svim važnim pitanjima uvažava stavove socijalnih partnera, te da će se aktivnosti sprovoditi uz konsultacije i otvoren dijalog, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Na sastanku, održanom u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, razgovarano je o programima i aktivnostima koje se realizuju u okviru Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske, te o realizaciji memoranduma koji je Savez sindikata potpisao sa Vladom.

Delegaciju Saveza sindikata Republike Srpske predvodila je predsjednik Saveza Ranka Mišić.

Mišićeva je rekla nakon sastanka sa mandatarom za sastav nove vlade Srpske Radovanom Viškovićem da će ovaj savez dati svoj doprinos tako što će kroz vođenje korektnog socijalnog dijaloga pokušati već u prvom kvartalu naredne godine da se dođe do rješenja za povećanje plata svim radnicima, kao i najniže plate, te potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora.

Ona je napomenula da su zahtjevi Saveza sindikata povećanje plata svim radnicima, povećanje najniže plate, izmjene i dopune Zakona o radu, te izmjene i dopune Zakona o posredovanju pri zapošljavanju.

Nakon sastanka predstavnika Saveza sindikata sa mandatarom za sastav nove Vlade Srpske, Mišićeva je rekla novinarima da Savez sindikata traži od Vlade donošenje Strategije zaštite zdravlja na radu.

"Ono što je ključno što tražimo je povećanje plata, jer je to jedan od bitnih načina zaustavljanja odlaska kvalifikovane produktivne radne snage sa ovih prostora", istakla je Mišićeva.

Ona je rekla da i poslovna zajednica podržava povećanje plata, ali samo tako što će doći do rasterećenja realnog sektora.

"Mi to podržavamo, ali je to premalo da biste mogli povećati plate. Poslodavci moraju da plate radnike. Oni moraju iz svoje dobiti da izdvoje dio za povećanje plata radnicima koji rade u realnom sektoru, jer je to jedini način da zadrže radnu snagu", smatra Mišićeva.