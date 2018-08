Pljušte reagovanja o mogućim malverzacijama sa glasačkim listićima

Savez za pobjedu bi da važe i posmatra štampanje glasačkih listića. Centralnoj izbornoj komisiji brzom poštom šalju vagu, i zahtijevaju svoje posmatrače u štamparijama, poručuju to danas sa konferencije za novinare u Banjaluci.

Ne vjeruju, kažu, da će štampanje listića proteći bez malverzacija. Na to ih je motivisao revizorski izvještaj, u kome piše da CIK nema tačnu evidenciju šta je sa 38,5 tona papira za štampanje listića, da popis nije rađen deset godina, i da nemaju svoju vagu.

"Mi postavljamo opravdano pitanje koliko sada u magacinima nedostaje papira za štampanje i glasačkog materijala. Upravo zato, SzP je poslao zahtjev CIK-u sa obrazloženjem da nam se omogući da naši posmatrači prate štampanje glasačkog materijala, upravo da ne bi bilo malverzacija", istakao je Davor Šešić, poslanik SDS-a u NS RS.

U Savezu za pobjedu čuli su i spekulacije da će izborni materijal štampati firme koje su bliske vladajućima. Iz SNSD-a odgovaraju da je opoziciji glavni cilj da problematizuje i kriminalizuje izbore i poručuju: vama ni sopstvena štamparija ne bi pomogla.

"Onaj ko gubi izbore, ima pravo i da se buni. Svi koji gube izbore uvijek pričaju da su pokradeni, zaboravljajući da se izbori dobijaju na glasačkim mjestima, a ne u štamparijama. Da SDS ima vlastitu štampariju, ili Savez za promjene, oni će izgubiti ove izbore", istakao je Nikola Špirić, potpredsjednik SNSD-a.

I jedna i druga strana poručuju da žele da izborni proces bude po zakonu. U Socijalističkoj partiji kažu da je problem, ne u Centralnoj izbornoj komisiji nego u zakonu, i da je zato izborni sistem pun nedostataka.

"To se mora eliminisati kroz Izborni zakon, i tu zakon može imati način da to bude spriječeno. Takođe, izborni proces, pripreme izbora, proces utvrđivanja rezultata, sve se to može riješiti drugačije, i posebno, taj posao evidentiranje birača, odnosno uređivanje evidencija birača u BiH je ključno pitanje", naglasio je Petar Đokić, predsjednik SP.

Iz opozicije poručuju da je vladajuća koalicija ta koja ne želi fer izbore. Kao primjer navode to što monitoring izbora i elektronsko glasanje još nije zaživjelo. Vladajući odgovaraju da su za fer i poštene izbore i da, kako kažu, opozicija sve radi iz straha od poraza.