Plemenita ideja živi deceniju

Lavovske borbe za srećnije i bezbrižnije djetinjstvo svakodnevica su mnogih djevojčica i dječaka širom Republike Srpske koji od malih nogu biju najteže bitke, a na tom putu ozdravljenja podrška armije humanista već deset godina im je nepresušan izvor snage kojom ruše sve barijere.

Ta nesebična podrška već deceniju stiže zahvaljujući humanitarnoj akciji “S ljubavlju hrabrim srcima”, koju je pokrenuo tadašnji predsjednik RS Milorad Dodik, pokazala se kao najvrednija ideja u kojoj godinama istrajavamo zajedno. Prvi ispit humanosti građani naše Republike položili su 2010. godine kada je prvi put organizovana humanitarna akcija “S ljubavlju hrabrim srcima” koje je bila namijenjena djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Dijana Gajić koja je tada bila savjetnica za socijalna pitanja u Dodikovom kabinetu ispričala je za “Glas Srpske” da je predsjednik nakon preuzimanja funkcije i sebi i saradnicima dao zadatak da se u njegovom mandatu na viši nivo podigne sistem pomoći roditeljima koji se bore sa najvećim životnim izazovom, a to je bolest djeteta.

- Jedan mali dječak Andrija Lakić ušao je 2010. godine u naš život. Roditelji teško bolesnog mališana, obratili su se za pomoć predsjedniku. Nije bilo dileme da li će se pomoći i mi kao njegovi saradnici uradili smo sve što je bilo moguće, pa čak i ono što se u tim trenucima činilo nemogućim. Nažalost, Andrija je izgubio bitku, ali nas je naučio kako da budemo još odgovorniji prema društvu u kojem živimo, djeci pogotovo. Andrija je otišao na neko ljepše mjesto, a rodila se ideja koja zahvaljujući njemu živi evo već punih deset godina - prisjetila se Gajićeva.

Dodala je da je i tim koji je tada srcem i dušom pripremao donatorske večeri možda pravio greške, koje jasnije vide iz današnje perspektive.

- Nikada suština ove akcije nije bila da građani samo doniraju novac. Cilj je bio da Republika uradi nešto, skrene pažnju, pokrene ljude da pomognu na bilo koji način, te da svi oni koji vode institucije, javni, privatni sektor shvate da to nije samo solidarnost, već i odgovornost. Predsjednik je tada zahtijevao da apsolutno budemo efikasniji i da to ne bude samo prazna priča, već konkretno djelo - istakla je Gajićeva.

Dodala je da se iz godine u godinu širio krug pojedinaca, organizacija, udruženja, roditelja i ljekara, oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa, rijetkih bolesti, poremećaja u razvoju, koji su na sebe preuzimali veliki dio posla a kabinet predsjednika ostao je ono što mu je i bio cilj, maksimalna podrška i podstrek za dalje.

- Sve to nastavljeno je i danas u kabinetu predsjednice Željke Cvijanović. Svaka namjera na kraju ima i cilj, a mi smo svi zajedno svoj ispunili. Osnovan je Fond solidarnosti koji je na raspolaganju 12 mjeseci u godini. Svi mi bismo voljeli da za bilo čim ovim nikada nije bilo ili nema potrebe, ali svjesni smo svi da živimo u surovoj stvarnosti, pa zašto je ne učiniti barem malo manje teškom onome kome to treba. Čast mi je što sam godinama bila dio toga i što ideja živi i dalje - ponosno je ispričala Gajićeva, koja je osam godina bila organizator donatorske večeri.

“Roditeljska kuća” sigurno utočište

Šef Odjeljenja dječije hematoonkologije na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) RS Jelica Predojević Samardžić učestvovala je u organizaciji prve donatorske večeri 2010. godine koja je bila posvećena djeci oboljeloj od malignih bolesti. A nesebičnu podršku i doprinos pružila je kroz još tri akcije.

- Donatorsko veče skreće pažnju javnosti na probleme koje ima dječija populacija i koji se moraju rješavati sistemski. To je dobra i plemenita ideja koja u prvi plan stavlja djecu i njihovo zdravlje. Nadam se da će pažnja ponovo biti usmjerena na djecu oboljelu od malignih bolesti s obzirom na to da dječije Odjeljenje hematoonkologije već 20 godina radi u istom prostoru, a broj pacijenata se više puta povećao. To je odjeljenje koje zahtijeva novi i veći prostor - rekla je Predojević-Samardžić.

Da djevojčice i dječaci koji biju najteže bitke sa opakom bolešću i njihovi roditelji nisu zaboravljeni nakon te prve donatorske večeri pokazalo se u decembru 2014. godine kada je armija humanista ponovo “s ljubavlju hrabrim srcima” sakupila novac za izgradnju “roditeljske kuće” u Banjaluci za djecu koja se liječe od malignih oboljenja na (UKC) RS. Dvije godine kasnije ovo toplo utočište otvorilo je širom svoja vrata za djevojčice i dječake kako bi se osjećali ljepše i sigurnije dok čekaju na teške terapije. Od tada do danas, u kući su boravila 93 mališana.

- Nažalost, kuća je stalno puna, jedna porodica ode, druga dolazi. Trenutno imamo osam porodica u sedam apartmana - istakla je upravnica “Roditeljske kuće” Katica Kerkez.

Predsjednica Upravnog odbora Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra” Vita Malešević kaže da je “Roditeljska kuća” spas za roditelje i mališane.

- Prve godine kada je kuća otvorena, nije bila gužva i mislili smo tada da je prostor koji imamo i prevelik. Nažalost, ispostavilo se da je ponekad i pretijesna za svu djecu kojoj je potrebna - rekla je Maleševićeva i dodala da je i problem finansiranja riješen zahvaljujući grantovima koje dobijaju iz republičkih institucija.

Autizam govori srcem

Na donatorskoj večeri “S ljubavlju hrabrim srcima” 2013. godine srca širom Srpske kucala su kao jedno za mališane sa autizmom. Novac koji je sakupljen podijeljen je porodicama, što im je donekle olakšalo odlaske kod specijalista u Srbiju. Predsjednica Udruženja za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti” Mirjana Kojić kaže da je osim novca, tom akcijom dosegnut viši cilj, a to je širenje svijesti o djeci sa autizmom.

- Donatorsko veče je bilo pokretač svega što smo kasnije uradili. Obezbijedili smo Dnevni centar za odrasle u kom u poslijepodnevnim časovima organizujemo radionice i tretmane za tridesetak mališana. Izrazi njihovih lica dok su ovdje potvrđuju da smo na pravom putu, jer vjerujte autizam govori srcem - istakla je Kojićeva.

Korak dalje u odnosu na tu humanitarnu akciju napravljen je tri godine kasnije kada je zahvaljujući plemenitim ljudima i podršci republičkih institucija sakupljen novac za izgradnju Centra za specijalističke socijalne usluge “Za majku i dijete” u Banjaluci, koji posjećuju i mališani sa autizmom. Za godinu, od kada je Centar otvoren, pomoć logopeda, defektologa i psihologa zatražilo je 100 djece sa poteškoćama u razvoju.

Predsjednica Udruženja građana Centar za edukaciju “Tvoja riječ”, koje je osnivač Centra “Za majku i dijete”, Olivera Ratković kaže da je osnovna misija centra da se roditelji probude i na vrijeme dovedu djecu ispunjena.

- Rana intervencija, savjetovalište za roditelje, dijagnostika i tretmani, sve je dostupno na jednom mjestu. Cilj je bio da nam djeca ne odlaze na liječenje u inostranstvo - istakla je Ratkovićeva.

Insulinske pumpe

Među prvim humanitarnim akcijama bila je i ona za djecu oboljelu od dijabetesa melitusa tipa jedan. U vitešku borbu za bolje sutra oko 300 mališana koji se bore sa tom bolešću upustili su se tada brojni humanisti, koji su sakupili novac za kupovinu insulinskih pumpi koje su najsavremeniji vid terapije za djecu oboljelu od dijabetesa.

Nacionalni koordinator za dijabetes u RS Mirjana Bojić kaže da je ta akcija bila vjetar u leđa i ljekarima i roditeljima da se bore još jače.

- Te pumpe su i danas u upotrebi i znače mnogo - rekla je Bojićeva.

O rijetkima govorimo rijetko

Donatorske večeri koja je održana 2015. godine za djecu sa rijetkim oboljenjima prisjetila se predsjednica Saveza za rijetke bolesti Biljana Kotur, istakavši da je ta akcija porodicama donijela mnogo dobrog.

- Prikupljena sredstva su raspoređena na 103 djece i njihove porodice su dobile po 9.000 KM, a novac su rasporedile po svojim prioritetima. Međutim, ta sredstva ni izbliza nisu jedini benefit. Zahvaljujući toj akciji svijest javnosti o rijetkim oboljenjima značajno je podignuta. Odjednom su sve stvari koje smo tražili lakše prolazile, ljudi na svim nivoima su imali više senzibiliteta, dobili smo pozitivnu listu lijekova, uspjeli ući u određena zakonska rješenja, promijeniti pravilnike - ispričala je Koturova.

Ističe da bi im i sada dobro došla jedna slična akcija s obzirom na to da ne dolaze glatko do rješenja za probleme koje muče porodice oboljelih mališana od rijetkih bolesti.

- Ne mogu reći da nemamo podršku ali kako vrijeme odmiče rijetke bolesti prestaju biti u fokusu, iako se kao Savez borimo da isteknemo ono što nam je važno - rekla je Koturova.

Djecu ne liječimo SMS porukama

Da je Srpska odlučna u iznalaženju sistemskih rješenja koja će malim hrabrim srcima omogućiti korak ka srećnijem i bezbrižnijem djetinjstvu potvrdilo se i 2017. godine kada je osnovan Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje stanja, oboljenja i povreda djece u inostranstvu. Direktorica Fonda Jasminka Vučković rekla je da je to donatorsko veče riješilo jedan veliki problem, kakav je bio finansiranje veoma skupih terapija i liječenja u inostranstvu.

- Svi zajedno smo pronašli rješenje da pomognemo roditeljima i njihovoj djeci, da ne moraju sami da se snalaze i da mališane ne liječimo SMS porukama - istakla je Vučkovićeva.

Dodala je da je donatorsko veče bilo pokretačka snaga koja i danas sve tjera naprijed za bolje sutra svih mališana kojima opake bolesti kradu djetinjstvo.

- Treba da ostanemo ujedinjeni oko ključnih stvari i ostanemo istrajni u solidarnosti. Trudimo se da opravdamo povjerenje koje nam je ukazano - rekla je Vučkovićeva i dodala da je zahvaljujući Fondu solidarnosti oko 160 mališana otišlo na liječenje u inostranstvo.

Siguran korak uz “Čika Gvozdena”

Ispit humanosti Srpska je sa čistom desetkom položila i lani. Da bi mališanima sa poteškoćama u kretanju olakšali svaki korak, novcem koji su prošle godine obezbijedili humanisti kupljena su četiri savremena uređaja namijenjena za robotski potpomognutu rehabilitaciju. Robota uz kojeg, igrajući video-igricu, prave sigurne korake u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” mališani su nazvali “Čika Gvozden”.

Savjetnik direktora Zavoda Snježana Novaković-Bursać istakla je da je ključni efekat nabavke opreme za robotski asistiranu rehabilitaciju i habilitaciju djece to što je na taj način u potpunosti zaokružena zdravstvena usluga iz ove oblasti, te da je mališanima u Srpskoj sada dostupno sve što moderna medicina i tehnologija nude. Dodala je da je u tretman ukupno uključeno 90 djece.

- Djeca pokazuju veći interes za istraživanjem fizičkog okruženja i poboljšanje kod obavljanja lične higijene, oblačenja, samostalnosti u hranjenju i poboljšanja funkcionalne mobilnosti - naglasila je Novaković-Bursać.

Lavovska borba briše poteškoće

Donatorsko veče “S ljubavlju hrabrim srcima” 2011. godine bilo je posvećeno djeci sa poteškoćama u razvoju. A da ta akcija zaslužuje samo riječi hvale slaže se i sekretar Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS Gospava Rađen-Radić koja je te 2011. godine učestvovala u akciji.

- Donatorsko veče je postao brend, tradicija, svojevrstan mehanizam da društvo prepozna i vidi djecu koja su u potrebi. Akcija koja svake godine u danima novogodišnjih i božićnih praznika animira javnost, počevši od institucija, privrednika, umjetnika do običnih građana. Događaj vrijedan pohvale jer je posvećen djeci, koja su budućnost - rekla je Rađen-Radić.

Dodaje da je zahvaljujući akciji koja je održana prije osam godina ostvaren ogroman napredak u svim članicama Saveza.

- Iako je jako teško izdvojiti sve primjere dobre prakse koje je iznjedrila mogu reći da je zahvaljujući prikupljenim sredstvima podržano 29 lokalnih organizacija u kojima su rođene neke nove usluge, a razvilo se i nekoliko dnevnih centara različitih oblika zbrinjavanja. Preponosna sam što Srpska ima takvu manifestaciju - kazala je Rađen-Radić.

Iskorak u borbi za bolje sutra za djecu sa poteškoćama u razvoju Srpska će odlučno napraviti i na ovogodišnjoj donatorskoj večeri koja će biti održana u nedjelju, a namjera je da se sakupi novac za izgradnju dnevnih centara za djecu sa poteškoćama u razvoju u Banjaluci i Trebinju.

Ova tradicionalna akcija drugu godinu zaredom održava se pod pokroviteljstvom predsjednice RS Željke Cvijanović koja za partnere u plemenitoj misiji bira talentovane djevojčice i dječake iz cijele Republike. Ove godine na sceni u Banskom dvoru kroz pjesmu i igru, uz njih će zablistati i drugari iz Srbije i Poljske. Posebnu simboliku ova akcija dobila je lani kada je prvi put održana na praznik Detinjci, a tako će biti i ove godine.

Škola

Djeci uzrasta do petog razreda koja se liječe od malignih bolesti omogućeno je da tokom boravka u “roditeljskoj kući” imaju i nastavu.

- Postigli smo dogovor sa dvjema osnovnim školama u Banjaluci da učiteljice dolaze i drže časove mališanima kako bi postigli gradivo i lakše se vratili u redovnu školu kada ozdrave. Cilj nam je da obezbijedimo nastavu i za starije osnovce koji pohađaju razrednu nastavu - rekla je Vita Malešević.

Donatorske večeri

Godina Namjena i prikupljeni iznosi (u KM)

2010. za djecu oboljelu od malignih bolesti - 300.000

2011. za djecu sa poteškoćama u razvoju - 550.000

2012. za djecu oboljelu od dijabetesa melitusa tipa jedan - 700.000

2013. za djecu sa autizmom - 607.000

2014. za izgradnju “Roditeljske kuće” - 850.000

2015. za djecu sa rijetkim oboljenjima - 825.118

2016. za Centar “Za majku i dijete” 1,31 - milion

2017. za Fond solidarnosti - 1,36 miliona

2018. za robotski potpomognutu rehabilitaciju - 1,51 milion