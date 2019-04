Plate u Republici Srpskoj moraju da budu veće, zaključak je to nakon sastanka predsjednice Republike Srpske i predsjednice Saveza Sindikata. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedn Sindikata Ranka Mišić poručuju da više ne može da se čeka, jer radno sposobno stanovništvo odlazi.



Najniža plata u Srpskoj ove godine trebalo bi da iznosi 500 maraka, a prosječna hiljadu, što je samo jedna od mjera Memoranduma koji su Mišićeva i Cvijanovićeva potpisale još 2017. godine.

"Mi očekujemo da se krene od najniže plate negdje do prve polovine ove godine imamo novo povećanje najniže plate koja će automatski pogurati i ostale plate. Odnosno da imamo potpisane kolektivne ugovore do kraja aprila, da dobijemo opšti kolektivni ugovor. Jako nam je važna podrška predsjendice Republike. I to ponavljam iz dva razloga, kao potpisnica ovog memoranduma, nekoga ko je intenzivno sa nama radio. Nije bilo lako", istakla je Ranka Mišić, predsjednik Saveza Sindikata Republike Srpske.

"Prvo Republika Srpska gubi značajan radno sposoban potencijal. To je pod broj jedan, a pod broj dva jeste i činjenica da vi to ne možete brzo da nadomjestite. Ne možete brzo da nadomjestite tu radnu snagu. I da je daleko jeftinije i za poslodavca i za društvo, da se povećaju plate, a da se zadrže ljudi koji znaju da rade svoj posao. Zašto bi oni privređivali negdje izvan ovih prostora", naglasila je Željka Cvijanović, predsjendik Republike Srpske.

Sve dogovoreno teče po planu, poručuju Ranka Mišić i Željka Cvijanović. Tako su već spremni i zakoni koji će regulisati prava radnika, a koji će se u narednom periodu naći pred narodnim poslanicima. Krajem ovog mjeseca, kaže Mišićeva, mogao bi da bude potpisan i opšti kolektivni ugovor, koji za sada jedino koči pitanje regresa. Ipak, najvažniji zadatak je povećati plate, kažu u Savezu.

Tako misli i predsjednik Vlade Radovan Višković. Zato će Vlada predložiti Narodnoj skupštini Srpske zakon koji će omogućiti da svim poslodavcima u realnom sektoru koji povećaju plate zaposlenima, Republika iz budžeta na kraju godine vrati dio iznosa od uplaćenih poreza i doprinosa.

"Mi ćemo vjerovatno sa tom mjerom ići od 01.07. ove godine i tako da ćemo već krajem 2019. godine onim poslodavcima koji svojim zaposlenima povećaju plate preko iznosa koji danas imaju, sigurno sufinansirati taj dio povećanja, evo u procentu koji se dogovorimo", istakao je Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

To je pun pogodak, kažu poslodavci. Zadovoljni radnici i poslodavci, a uz to, poručuje Saša Trivić, član Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, smanjuje se i siva ekonomija.

"Na taj način mi smo ustvari našli i neko prelazno rješenje za sve psolodavce koji su ugroženi sivom zonom obzirom da se sa rastom plata povećava i razlika između dobrog i lošeg psolodavca", Istakao je Saša Trivić, član Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Ove godine povećane su plate radnicima u prosvjeti i Ministarstvu unutrašnjih poslova, a najniža plata povećana je sa 430 na 450 maraka. U Republici Srpskoj trenutno ima skoro 267 hiljada radnika, od kojih oko 110 hiljada prima platu do 600 maraka. Nešto manje od 70 hiljada radnika mjesečno prima između 439 i 500 maraka.