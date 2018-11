Petroviću i Bjelici stigle prijetnje smrću

"Gdje si Vuče Brankoviću? Izd’o si srpski narod. Otiš’o si najvećem neprijatelju Republike Srpske. Povedi računa o sebi, koliko si ubio ljudi i niko ti ne garantuje život, tebi i tvojoj porodici", dvije identične prijetnje smrću stigle su potpredsjedniku SDS-a Milovanu Bjelici i isključenom članu SDS-a Obrenu Petroviću i njihovim porodicama.

Milovan Bjelica kaže da ga prijetnje ne čude, sumnja da su uvrjedljivi sadržaji koji su ga dočekali u Banjaluci na sjednici Glavnog odbora stranke, a na koje rukovodstvo stranke nije reagovalo, najvjerovatnije, okidač za pristigle prijetnje. Sada, kaže, sumnja i u to da udes, prije petnaest dana, možda i nije bio slučajan.

“Sam taj udes, gdje je jedno auto presrelo naša auta koja su išla i pobjegao, nije se još utvrdilo ni koje je to auto, da li imate veze ili nema, ja ne smijem sada to garantovati, onda smo označeni o obilježeni od strane samoga vrha SDS da smo malte ne protiv stranke i pučisti, vjerovatno da je to nekome dalo dodatne inspiracije da povlači ove poteze, ali ja kažem da mene ne može ništa uplašiti i zaustaviti na ovom putu kojim sam ja krenuo", rekao je Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS-a.

Gradonačelnik Doboja i odnedavno isključeni član SDS-a Obren Petrović dobio je prijetnju sa identičnim tekstom.

Dvije prijeteće poruke koje su upućene Milovanu Bjelici i Obrenu Petroviću stigle su na zvanične mejl adrese opštine Sokolac i grada Doboja.

Obren Petrović, danas u Banjaluci za izjave nije bio raspoložen, ali njegov saradnik Boris Jerinić jeste. Vjeruje da će istražni organi veoma brzo doći do onih koji prijete, jer se, kaže, zna kome smetaju postupci Petrovića i Bjelice.

“Zna se ko to i radi ne mogu da vjerujem da ljudi uzimaju sebi za pravo da mogu da prijete bilo kome i ja naravno vjerujem u istražne organe da će otkriti i organizatore i one koji upućuju prijetnje i da će biti kakve takve sankcije", kaže Boris Jerinić, član GO SDS-a.

Policija RS već radi po prijavama. Otkrili su da su mejlovi poslati iz Švajcarske, pa će to biti početna tačka u istrazi.

“Uglavnom ćemo izvršiti provjeru od koga su te prijetnje, od koga dolaze i šta je u pitanju", rekao je Darko Ćulum, direktor Policije RS.

Milovan Bjelica, Obren Petrović, Mićo Mićic govorili su javno o lošim rezultatima stranke na proteklim izborima. Gradski odbori Sarajevsko-romanijske regije, Bijeljine i Doboja traže ostavke cijelog rukovodstva stranke i raspisivanje prijevremenih unutarstranačkih izbora.