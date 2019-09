Petrović: RiTE "Ugljevik" u dobrom stanju

Najveći proizvođač električne energije u Republici Srpskoj, Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, u dobrom je stanju, ocijenio je, nakon posjete tom preduzeću, direktor Elektroprivrede Republike Srpske. Otkrivka u rudniku je, kaže, velika i planirana.

"Imamo rude uglja sasvim dovoljno za naredni period, mehanizacija radi u svojim planiranim aktivnostima. Što se tiče proizvodnje električne energije, očekuje se ispunjenje plana, a to ispunjenje plana, nažalost ne donosi tako pozitivan rezultat koji bi nama trebao ove godine. Opšte je poznato da Elektroprivreda Republike Srpske ove godine ima minus u proizvodnji HE u Dubrovniku, odnosno HE Plat, a to je 600 GWH", istakao je Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.

U Rudniku i Termoelektrani Ugljevik u toku je godišnji remont koji će trajati 22 dana, kaže direktor. Na sastanku sa Petrovićem predstavljeni su planovi za remont i zacrtani ciljevi.

"Mi otprilike planiramo da ispunimo plan u ovoj godini, koji je zacrtan na oko 1,684 GWh i proizvodnju na rudniku takođe planiramo da ispunimo. Takođe, gledamo da ove godine kroz smanjenje nekih određenih troškova, iako imamo dosta naslijeđenih, neplanskih troškova, koji nisu bili prethodnih godina, prije svega odnosi se na povećanje i izdvajanje za bruto plate", rekao je Čedomir Stojanović, direktor RiTE Ugljevik.

Nastojanje RiTE Ugljevik je da se ispoštuju sve zakonske i potrebne mjere, obaveze prema dobavljačima i radnicima, kako bi na kraju godine bili pozitivni, kaže Stojanović. Ukupna izdvajanja za plate tekuće godine, iznosiće, kaže, 58 miliona KM.