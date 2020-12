Petrović: Pokušaj nametanja priče o ikoni je čista politizacija

Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović izjavio je da je priča o ikoni, koju je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu, čista politizacija i pokušaj skretanje pažnje sa diplomatskog skandala koji su izazvali dvojica članova Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić.

"Neki centri, prvenstveno iz FBiH stalno pokušavaju da nametnu priču o ikoni da bi omalovažili to što je šef diplomatije jedne velike svjetske sile prvo došao u Repuliku Srpsku, u Istočno Sarajevo, i razgovarao sa njenim rukovodstvom, a potom u Sarajevo, kao i da skrenu pažnju sa diplomatskog skandala dvojice drugih članova Predsjedništva koji su odbili da se sastanu sa ministrom Lavrovom i na taj način htjeli da ga ponize", rekao je Petrović.

Što se tiče same ikone, dodao je Petrović, niko iz svijeta pravoslavlja nije našao za shodno da komentariše to pitanje, jer poklon je poklon i velikom gostu iz Rusije nije uručen tajno što pokazuje da nije bilo zakulisnih radnji kako neki žele to da prezentuju.

"Ovdje je mnogo važnije da nam je u posjeti bio važan i ugledan gost, da nam je poslao važne poruke, da se sastao sa kompletnim rukovodstvom Republike Srpske, da smo bili gostoprimljivi, a ostalo je sve politizacija i omalovažavanje jednog velikog gosta kao što je ministar Lavrov", naglasio je Petrović za trebinjsku "Herceg televiziju".

On je ocijenio da su svi gostoprimljivi ljudi i domaćini ovaj čin darovanja prihvatili normalno, dok oni koji imaju neke frustracije i koji su nervozni sami od sebe ne osjećaju taj čin gostoprimstva, već pokušavaju da unize posjetu važnog gosta.