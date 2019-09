Petrović: Niko u istoriji nije napadao svoje kao Vukanović

Izvršni direktor Saveza opština istočne Hercegovine Luka Petrović uputio je otvoreno pismo poslaniku SDS-a u parlamentu Republike Srpske Nebojši Vukanoviću u kojem je naglasio da odaje priznanje svim mještanima sela Bobani koji su opstajali, mučili se, krvarili, gubili glave i obnavljali svoja ognjišta i u nemogućim uslovima, te poručio da će od njega i ubuduće imati punu podršku.

"Kao čovjek nisam mogao prećutati na tekst Nebojše Vukanovića koji je objavio na svom blogu, a u kojem je osudio i prekorio Bobance i obilježavanje krsne slave Rođenje Presvete Bogorodice u hramu u Šćenici u Bobanima. Nikada nisam mogao da razumijem ni njegove napade i prozivke patrijarha, vladika, predsjednika Republike Srpske, predsjednika Republike Srbije, sudija i brojnih drugih javnih ličnosti iz Srpske i grada Trebinja koji su obavljali ili obavljaju odgovorne funkcije, kao ni prozivke glasača nakon svih izgubljenih izbora, a sada se okomio na svoje Bobance. Pljunuti na svoje, znači pljunuti na sebe. To u istoriji niko nije uradio kao Nebojša Vukanović", naveo je Petrović u otvorenom pismu.

On je poručio Vukanoviću da je trebalo jednom da baci iz ruku i tastaturu i mikrofon i prihvati se držala kao što su to radili naši preci, koji su uz pomoć držala iza sebe ostavljali razna bogougodna djela.

"Nebojša Vukanoviću, da li se pitaš šta će iza tebe ostati. Zar ti smeta rad na oživljavanju života i imanja na Bobanima, izgradnja putne infrastrukture, Parohijskog doma na Šćenici, obnova crkve i kuća na Bobanima, kupovina sjemenskog materijala, dovođenje struje u selo i slično. Zar je moguće da za četiri godine uživanja u vlasti na nivou BiH i dvije godine (nakon progutanog maslinovog ulja) u lokalnoj vlasti, nisi imao bar jedan prioritet - probiti put do svoga sela Dobromiri", upitao je Petrović.

"Ti znaš mog prijatelja Sašu, a tvoga brata od strica, koji je sa mnogo manje pozicije u vlasti od tebe inicirao da izgradimo put do sela Dobromiri, do kuće djeda Filipa. Iz svih raspoloživih resursa, pokrenuću izgradnju pristupnog puta do sela i realizovaćemo tu inicijativu. Nadam se da se nećeš ti, zajedno sa svojim kolegama iz Banjaluke, ispriječiti tijelom ispred buldožera i ometati izgradnju tog puta. To govorim, jer si se svojim potezima i riječima davno odrodio od svojih Vukanovića i Dobromira", istakao je Petrović u pismu.

On je poručio Vukanoviću da slobodno nastavi i dalje da proziva, omalovažava i vrijeđa sve i svakoga, jer su na to svi navikli od njega takvog kakav jeste.

"Znam da ćeš ovo shvatiti kao provokaciju, a ne savjet, ali ipak želim da ti poručim - čuvaj svoje zdravlje, život nije lak ni kratak", naveo je Petrović.