Perović: Zahvaljujući Dodiku, povratak svih državljana BiH u narednih sedam dana

Šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović izjavio je Srni da će, zahvaljujući srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, u narednih sedam dana biti organizovan humanitarni let, kojim će se u BiH vratiti svi njeni građani koji su se u vrijeme pandemije virusom korona zatekli u Ruskoj Federaciji.

Perović je istakao da se Predstavništvu Srpske u Moskvi obratio veliki broj građana iz Republike Srpske - studenata, radnika i svih drugih koji su se zatekli u Rusiji, a nisu mogli da se vrate.

- Obratio sam se za pomoć srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, koji je odmah rekao da će to riješiti i organizovati humanitarni let i to je danas završeno rekao je Perović.

On je dodao da će let biti organizovan u narednih sedam dana, jer je potrebno organizovati sve ljude koji se nalaze po cijeloj Rusiji i koji su međusobno udaljeni i po nekoliko hiljada kilometara, da bi ih evakuisali u BiH.

- Moramo sve da ih okupimo i prevezemo. Srpski član Predsjedništva Dodik je naglasio da se prevoz organizuje za sve državljane BiH, a ne samo Republike Srpske - naveo je Perović.

Prema njegovim riječima, za humanitarni let su potrebne dozvole Savjeta ministara, ali i ruskih vlasti.