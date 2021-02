Perović: Srpska opredijeljena za rusku vakcinu i gas

Republika Srpska opredijeljena je za rusku vakcinu i gas, a planira gasifikaciju cijele svoje teritorije u realizaciji projekta "Balkanski tok", istakao je šef Predstavništva Srpske u Rusiji Duško Perović.

Perović je ocijenio da su odnosi Ruske Federacije i Republike Srpske odlični, da u Rusiji vole Srpsku.

"Ipak, ne uspijevaju se potpuno realizovati svi planirani projekti. Smatram da bi najboljom potvrdom uzjamne ljubavi i poštovanja bilo formiranje i razvoj dugoročnih zajedničkih projekata od uzajamne koristi", rekao je Perović za "Rusku gazetu".

Govoreći o vakcinaciji protiv virusa korona, Petrović je naglasio da u Republici Srpskoj vlada veliko povjerenje u rusku nauku.

On je naveo da su specijalisti iz Srpske dobili svu neophodnu dokumentaciju iz Nacionalnog epidemiološkog i mikrobiološkog istraživačkog centra "Gamaleja" i da su je dobro proučili.

Perović je napomenuo da je u septembru 2020. godine počeo pregovore sa Ruskim fondom direktnih investicija, da je u oktobru te godine potpisan okvirni dogovor za kupovinu 1,2 miliona doza vakcine "sputnjik ve", a da je krajem januara potpisan dogovor za određene serije u 200.000 doza.

"Mi smo platili avans. Ali, nažalost, još nije do kraja završena isporuka. Očigledno postoje neke objektivne poteškoće", dodao je on.

Perović je naglasio da u Republici Srpskoj jako računaju na ovaj ruski lijek.

"Krajem februara i u prvoj polovini marta očekujemo završetak prve ugovorene isporuke vakcina. Pri tome, ostaje i naša prijava za milion doza vakcina `sputnjik ve`", dodao je Perović.

Perović je najavio da Republika Srpska očekuje iz Rusije u ovoj i 2022. godini isporuku još dva laka višenamjenska helikoptera "ansata".

Što se tiče ruskog gasa, Perović je podsjetio da postoji dogovor o formiranju zajedničkog preduzeća između "Gasprom SPG tehnologije" i "Gas Res", koje će biti u Zvorniku, a to će biti prva fabrika za proizvodnju u jugoistočnoj Evropi.

"Planiramo da uzmemo najaktivnije učešće u izgradnji gasovoda `Balkanski tok`, koji je produžetak `Turskog toka`. Usaglašavamo detalje sa kompanijom `Srbijagas`, koja bi trebala da izgradio dio do Bijeljine, a mi ćemo dalje na svojoj teritoriji produžiti gasovod do Prijedora, to je 348 kilometara", naveo je on.

Perović je naveo da postoji projekat o izgradnji dvije elektrostanice, koje će funkcionisati na gas.

"Druga etapa gasifikacije Republike Srpske planira povezivanje Banjaluke i drugih gradova", dodao je on.

Perović je naglasio da u Republici Srpskoj raste interesovanje za izučavanje ruskog jezika, kao i da ruske građane privlači Srpska, koja ima povoljne cijene, odličnu hranu i klimu.

"Glavna prepreka je otsustvo direktne avio-linije između Ruske Federacije i Republike Srpske. Nažalost, situacija sa pandemijom virusa korona, takođe, je negativno uticala na naše planove u toj oblasti. Počeli smo pregovore sa dvije avio-kompanije za održavanje bar jedanog do dva leta sedmično", naveo je on.

On je podsjetio da je u oktobru 2019. godine organizovana uspješna tura po Republici Srpskoj za ruske novinare, koji su zatim, putem svojih tekstova upoznali ruske čitaoce o znamenitostima Srpske.

Perović je najavio da postoji zamisao da se slično organizuje i za predstavnike najvećih turističkih agencija iz Rusije.

Perović je potvrdio da bi podržao ideju o osnivanju organizacije u čast Save Vladilavića Raguzinskog - porijeklom iz Hercegovine, uvaženog diplomate i saradnika ruskog cara Petra Prvog, a u kojoj bi u izvršnom i upravnom odboru bile istaknute javne i političke ličnosti iz Ruske Federacije i Republike Srpske.

"Sviđa mi se ta ideja. Mislim da bi formiranje takve organizacije ili fonda bilo jako korisno, doprinijelo bi uspostavljanju boljeg međusobnog razumijevanja Rusije i Republike Srpske. Svestrano ću podržati taj projekat", dodao je on.