Perović: Ruska vakcina u Republiku Srpsku stiže u februaru

Ruska vakcina “Sputnjik V” sredinom februara naredne godine mogla bi stići i u Republiku Srpsku. Plan je da se vakcine prvo dopreme u Beograd, a zatim u Srpsku.

Šef Predstavništva u Moskvi Dušan Perović kaže da su pregovori sa Rusima u toku.

"Prema nama se odnose jako korektno i rekli su Republika Srpska nam je prioritet, jednu količinu ćete dobiti u najskorije vrijeme. Treba to fizički proizvesti, jer ona ima dvije doze, odnosno dvije ampule. Ako primite danas jednu za 21 dan treba da se primi druga da bi počeo taj proces stvaranja antitijela u organizmu, kaže Perović.

Prošle sedmice proslijeđeno je 800 stranica neophodne dokumentacije Ministarstvu zdravlja. Iako cijena vakcine nije poznata, poznato je da će u prvom krugu Srpskoj biti potrebno 400 hiljada vakcina, za 200 hiljada osoba, odnosno 20 odsto stanovništva. Da li će to za stanovništvo Republike Srpske biti Sputnjik V još nije odlučeno.

"Očekujemo rezultate ispitivanja koji će biti izvršeni u Torlaku za ovih 20 doza koje su pristigle u Srbiju. Nakon tih informacija Republika Srpska će zauzeti zvaničan stav, odnosno definitivan stav u kojem pravcu ćemo ići što se tiče same nabavke, kojom procedurom, a tada će se znati i cijena same vakcije jer to do sada nama nije poznato", kaže direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković.

"Ja nikad ne bih rekla da trebamo da budemo isključivi i da se oslonimo samo na jednu vakcinu ili na drugu, vidjećemo naravno kakvi su rezultati u nekim drugim zemljama, ali definitivno cijenimo što smo sa Rusijom uspjeli da napravimo tu direktnu komunikaciju i što su nam se oni stavili na raspolaganje na način da se solidne količine obezbijede za Republiku Srpsku", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Ruska vakcina do sada je ispitana na 40 hiljada dobrovoljaca i pokazala je efikasnost od 95 odsto. Konzumiranje alkoholonih pića mora prestati najmanje dvije sedmice prije imunizacije, a nakon primanja prve doze alkohol je zabranjen i naredna 42 dana, kažu ruski ljekari.