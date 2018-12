Perišić: Tužilaštvo da vrati slučaj "Dragičević" u fazu prije obojene revolucije

Tužilaštvo je institucija koja treba da obustavi obojenu revoluciju i da vrati slučaj "David Dragičević" u fazu prije revolucije, izjavio je Srđan Perišić, politički savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

On je naglasio da je grupa "Pravda za Davida" iznosila legitimne ciljeve do trenutka kada je počela politizacije grupe, u čemu su učestvovali pojedini političari.

"Iza njih stoje pokreti i lažne nevladine organizacije - evropskog i globalnog karaktera - koje stvaraju ogranke u BiH. Oni su u kontaktu sa stranim obaveštajcima i diplomatama", rekao je Perišić za televiziju "N1", dodajući da misli, prije svega, na službe zapadnih zemalja - Velike Britanije, SAD, ali i drugih evropskih zemalja.

On je dodao da Davor Dragičević /otac stradalog mladića/ ne rukovodi grupom "Pravda za Davida" i da se tačno može reći do kada je to bila borba za istinu.

"Podsetiću da je Davor imao sastanke sa Miloradom Dodikom kao predsjednikom Republike Srpske. Imao je podršku Dodika", napomenuo je Perišić.

On je podsjetio i da su advokati napustili Davora Dragičevića, a kao razlog za to naveli politizaciju slučaja, istakvši da nisu "vidjeli ožalošćenog, nego manipulisanog oca".

Perišić je napomenuo da je pesnica simbol svake obojene revolucije i da Dragičević to nije sam osmislio, već onaj ko njime manipuliše.

On je demantovao da Milorad Dodik ima apsolutnu moć i da kontroliše pravosudni sistem u Republici Srpskoj, te naglasio da predsjedavajući Predsjedništva BiH nema ingerencije nad ovim slučajem i da Dodik nije učestvovao u donošenju odluke da policija reaguje, već da je to učinjeno prema odluci Tužilaštva.

Perišić je napomenuo da se neprijavljeni protesti dešavaju već devet mjeseci na Trgu Krajine u Banjaluci, da je to vlast trpjela, te da je policija nedavno pokazala da to više ne može tako.

On smatra da reagovanje policije nije bilo provokativno, već da je takvo bilo reagovanje suprotne strane.

Osim medija, dodaje Perišić, društvene mreže su sredstvo kojim se iskrivljuje stvarna slika stanja u slučaju "Dragičević".