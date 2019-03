Percepcija koju nameće SDA najveća opasnost po BiH

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je trenutno najveća opasnost po BiH percepcija koju nameće SDA, koja je nesumnjivo srbofobna, ali da će naredne godine pozvati Bakira Izetbegovića na proslavu 9. januara - Dana Republike.

Komentarišući odluke Glavnog odbora SDA koja u jednom zaključku navodi da je presudom Radovnu Karadžiću "potvrđena istina o genocidnom projektu", Stevandić je ocijenio da ta stranka ima probleme sa činjenicama i logikom, te je istakao da nikada nije postojala presuda radi genocidnog projekta već da je to izmišljotina SDA.

"SDA ima problem sa percepcijom Srba i Republike Srpske. Ona je još u ratnim stereotipima, ne shvatajući da je rat prošao prije više od dvije decenije. SDA ne vidi nikakav drugi problem u životu, osim bavljenja Republikom Srpskom, Radovanom Karadžićem, studentskim domovima, povratnicima", rekao je Stevandić.

Kada je riječ o napadima na povratnike, što Glavni odbor SDA ističe u svojim zaključcima, Stevandić je podsjetio da je sve rasvijetljeno i sankcionisano, te ukazao na slučaj u kome je Bošnjak ubio povratnika, kada SDA nije čekala činjenice već je odmah podigla veliku hajku, ali se ućutala kada se vidjelo da je bio okršaj među Bošnjacima.

On je ukazao na to da SDA zaboravlja činjenicu da je najveći stepen povratka ostvaren jedino u Republiku Srpsku, da je Srpska mnogo više multietnička nego Federacija BiH i da su oni sami priznali, kako je to Bakir Izetbegović rekao, da su Srbi statistička greška između dva i tri odsto, a da Bošnjaka ima između 16 i 17 odsto.

"Sa jedne strane iznose konstrukciju da su povratnici ugroženi, a sa druge strane pokazuje se da najviše povratnika ima upravo u Republici Srpskoj. Ugroženi su oni kojih ima najmanje u FBiH, a to su srpski povratnici", istakao je Stevandić.

Kada je riječ o zaključku kojim GO SDA ističe da je obaveza vlasti u Srpskoj da provodi odluke Ustavnog suda, Stevandić kaže da je SDA zaboravila na više od 90 presuda Ustavnog suda BiH koje niko nije poštovao, pogotovo ta stranka.

"Jednostrano, unilateralno tumačenje sadašnjosti i budućnosti dovešće u poziciju da je najveća opasnost za BiH upravo SDA i njeni pogledi", rekao je Stevandić.

Na izjavu Bakira Izetbegovića da ne zna da li će naredne godine biti obilježen 9. januara - Dan Republike, Stevandić je rekao da će biti veličanstvena i najveća do sada proslava.

"Nećemo propustiti da pozovemo Bakira Izetbegovića", poručio je Stevandić.