Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da budžet u kojem prioritet ima košenje trave nad potrebama zdravstva i privrede, teško pogođenih pandemijom, i nije budžet koji zaslužuje Banjaluka.

"Takođe, tvrdnje da nije obaveza lokalne zajednice da brine o svojim penzionerima i porodiljama, već samo Republika, je nemoralna. Amandmani koje je ponudila skupštinska većina podrazumijevali su minimalne izmjene da bi se reagovalo u korist ranjivih kategorija i najlogičnije bi bilo da su to pitanja koja okupljaju umjesto svađaju odbornike", istakla je Cvijanovićeva.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu predsjednika PDP-a Branislava Borenovića da je "to što u Banjaluci radi skupštinska većina klasični primjer ugnjetavanja i ugrožavanja funkcionisanja života u gradu", Cvijanovićeva je rekla da bi on trebalo da razmisli kako se ponaša u odnosu na građane Banjaluke i šta im to nudi u formi budžeta u još jednoj teškoj godini ili je dovoljno što u kampanji priča o besplatnom ovom ili onom, a onda to nakon izbora zaboravi.

"Besmislenom pričom kako se Milorad Dodik ili SNSD sveti građanima Banjaluke, Borenović nastoji upravo kamuflirati neuspjeh PDP-a da koncipira budžet koji će uvažiti potrebe stanovnika Banjaluke koji nose najveći teret ove zdravstvene krize", dodala je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je ocijenila da Borenović nastoji pobjeći od činjenice da su njegova izborna obećanja isprazna, a budžet koji je PDP predložio je takav da je važnija ofarbana klupa u nekom imaginarnom parku od preopterećenog zdravstvenog radnika, ugroženog penzionera, porodilje koja dobija potomstvo u ovako teškim vremenima i privrednika koji zbog korone ima problem da održi poslovanje i plati radnike.

Ona je konstatovala da kao što republički nivo pokriva sve ono što je kao prioritet nametnula ova kriza, bio bi red da i PDP u Banjaluci shvati da u njoj ljudi žive i nakon izbora i da pokaže razumijevanje za svoje stanovnike.

"Igrate se budžetom i pokušavate od svega napraviti predstavu za javnost, umjesto da rješavate probleme. Ali, od predstave se ne živi. Skupštinska većina vam amandmanima sugeriše da su najugroženiji u ovim teškim vremenima prioritet jer vi to niste prepoznali", zaključila je predsjednik Republike Srpske.