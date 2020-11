PDP-u smeta sve što rade institucije Republike Srpske

PDP-u i dalje smeta sve što urade institucije Republike Srpske. I ovaj put obrušili su se na mjere uvedene kako bi se smanjilo širenje virusa korona i umanjile njegove negativne posljedice po život stanovništva. Sve bi oni uradili drugačije, ali na koji način, to precizno baš i ne znaju. A one mjere koje nikako ne mogu okarakterisati kao negativne , one su im kasno uvedene.

"Kada govorimo o testiranju u automobilu, to je jedan proces koji se desio kod nas prije nekoliko dana. Kasniti s nečim 6 do 7 mjeseci i poslije reći da je to pozitivno znači da ovaj sistem ipak ne funkcioniše", kaže Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u NS RS. Institucije Republike Srpske svaki dan obavještavaju građane o broju oboljelih, stanju u zdravstvenom sektoru. Zasjedaju štabovi, republički i lokalni. Ali PDP-ovcima ni to nije dovoljno. Još tvrde da se institucije nisu dovoljno pripremile za jesenji talas. "Cijelo ljeto je prošlo bez pripreme, odnosno ni tada nismo bili informisani na koji način se pripremao za ovakav scenario, na koji način se pripremaju stručni timovi i na koji način se pripremaju građani za jedan ovakav scenario", kaže Jelena Trivić, poslanik PDP-a u NS RS. Politika opozicije u Republici Srpskoj svela se na kritiku svega i svačega pa ne vide ni ništa naprijed ni unazad. Još s početka ljeta prvi ljudi RS upozoravali su na period koji dolazi i tražili načine da priprme građane. "Moraćemo naravno razgovarati sa našim predstavnicima zdravstvenog sektora, odnosno ustanova zdravstvenih da vidimo na koji način da obezbijedimo određeno rasterećenje", izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske. "Mi smo danas donijelo odluku da izdvojimo 1,7 miliona za nabavku 50 hiljada brzih testova koji se koriste u našim zdravstvenim ustanovama širom RS", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske. "Ono na šta smo fokusirani mi kao grad i što je u našoj nadležnosti je priprema primarne zdravstvene zaštite. Grad je odobrio dodatnih 150 hiljada maraka za opremanje nove kovid ambulante u Docu", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke. "Zaista smo stimulisali naše stanovništvo da ove godinu posiju više nego što je to uobičajeno i u tome smo uspjeli i jako smo zadovoljno zbog toga, ali sada ne možemo da dozvolimo da su uvozi voće i povrće iz drugih zemalja a da naše ostane neutrošeno, u tom smislu bilo je izmjena u Zakonu o javnim nabavkama BiH", rekao je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. I sve to opoziciji nije dovoljno. U jeku borbe zdravstvenih radnika i svih odgovornih u RS da se zaštiti zdravlje stanovništva, samo sazivaju konferencije za medije i kritikuju. I na tome ostanu. Da ništa nije učinjeno kako bi se širenje virusa spriječilo, mogu da izjave samo ljudi koji ne žele ništa dobro Republici Srpskoj ni njenom narodu, stiže odgovor iz Vlade. Marko Šukalo poručuje, ovo je jeftino kupljenje političkih poena. "Dovoljno je respiratora nabavljeno, dovoljno medicinske opreme, otvorene su kovid bolnice, sve to Republika Srpska je radila baš za ove teške jesenje dane. Osobe poput ovo dvoje koje ste spomenuli su tako maliciozne prema svom narodu. Gdje je ijedna mjera koju su oni predložili u svom radu u NSRS? Nema je. Nego sada kada je stanje teško, kada se virus nažalost proširio u narodu oni pokušavaju da uzmu jeftine političke poene", rekao je Marko Šukalo, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade Republike Srpske za pravne poslove. Iz Fonda solidarnosti i Kompenzacionog fonda Republike Srpske je za saniranje posljedica izazvanih virusom korona isplaćeno je preko 155 miliona maraka. Najviše je otišlo za pomoć privredi, čak 67 miliona.