PDP puca po šavovima: Nakon Doboja, izgubili i Prnjavor

Partija demokratskog progresa 1999. novoosnovana je stranka na političkoj sceni u Prnjavoru, a sinoćnjem skupu dvadesetak njenih aktivista u hotelu „Siti“ prisustvovali su i Siniša Đorđević, predsjednik, i Tihomir Gligorić, v.d. potpredsjednika partije na republičkom nivou i predsjednik dobojskog gradskog odbora.

Kako je istakao Brane Žunić, gotovo kompletan Opštinski odbor Partije demokratskog progresa u Prnjavoru, na čijem čelu je praktično do juče bio, prešao je sada u PDP 1999. Njemu je na večeras konstituisanom opštinskom odboru, do unutarstranačkih odbora, povjerena uloga predsjendika.

Sa skupa je poslata poruka da PDP 1999. podržava aktuelnu lokalnu vlast u Prnjavoru, a uskoro će se njen glas čuti i u republičkom parlamentu.

- Prnjavor je, poslije Doboja, druga sredina gdje osnivamo svoj gradski, odnosno opštinski odbor. Prnjavorski kao svaki naredni odbor imaće punu slobodu koalicionog izbora i učešća u vlasti na lokalnom novou. Ne može centrala u Banjaluci reći Prnjavoru, recimo, pravićete zajedničku listu sa SDS-om. Jer, programi i interesi tih stranaka su često međusobno suprostavljeni - poručio je Siniša Đorđević.

PDP 1999. će uskoro imati poslanika u NSRS

Lider ove najmlađe političke partije u Srpskoj zaintrigirao je prisutne najavom da će se njen glas usloro čuti i u republičkom parlamentu.

- Mi iz PDP 1999. putem svojih poslanika, a ne pitajte me kojih, uskoro ćemo imati glas i u Narodnoj skupštini Republike Srpske - najavio je Đorđević.

Na pitanje novinara da li to najavljuje i eventualni prelazak i dolazak u redove PDP 1999. nekog od narodnih poslanika iz izvornog PDP ili neke druge stranke, Đorđević je odgovorio da je „sa 20 godina partijskog staža dovoljno ozbiljan da ne priča bez veze i osnova“.

- Imamo već ljude koji će, kada uskoro dođe vrijeme za to, da na sto iznesemo jednu deklaraciju, u završnoj fazi, koja u radnom nazivu može se zvati „deklaracija o međusobnom povjerenju i međusobnoj toleranciji“, između svih političkih partija. U njoj ćemo postaviti minimum onoga što sve partije trebaju da poštuju, i kada budemo mi ti oko koga i oko čega će se okupiti sve partije, tada ćemo izaći sa ljudima koji to prave. Tada ćete i vidjeti koji su to ljudi u parlamentu Republike Srpske, kao nosioci tih naših ideja - naveo je Đorđević.

Predsjedništvo PDP je trebalo sebe raspustiti

Brane Žunić je rekao da je poguban bio potez predsjednika Branislava Borenovića i predsjedništva PDP-a, da raspusti prnjavorski odbor sa neosnovanim obrazloženjem pozivajući se na, navodni, loš izborni rezultat na lokalnom novou. On je ukazao na konstantno bolje izborne rezultate upravo na lokalnim u odnosu na republički nivo.

- Predsjedništvo PDP-a je, umjesto da je raspustilo samog sebe, teret neuspjeha na prošlim opštim izborima prebacilo na opštinske odbore, pa tako, između ostalih, i na prnjavorski. Tačnije, našli su izgovor da raspuste i naš odbor - rekao je Žunić.

On je rukovodstvo sada već bivše partije optužio da se, kako je rekao, sve podređuje Banjaluci.

- Prnjavor se podređuje Banjaluci tako da PDP dobije podršku SDS-a za gradonačelnika, a zauzvrat PDP u mnogim opštinama treba da podrži kandidata SDS-a. Mi u Prnjavoru mislimo da treba i nas da se pita i da mislimo svojom glavom. Ne želimo da trpimo pritiske, pa se ogromna većina članstva iz izvornog opredjelila za PDP 1999. - obrazložio je Žunić.

Opravdana podrška Tomašu

On je svoj i stav svojih istomišljenika potkrijepio aktuelnim primjerom da je, suprotno upustvima iz centarle PDP, u Prnjavoru uspostavljen politički dogovor sa SNSD-ovim načelnikom Darkom Tomašem.

- Mislim da nismo pogriješili, jer je očito da je ova lokalna vlast u kojoj učestvuje i nekoliko ljudi iz sastava PDP 1999., u Odjeljenju za prostorno uređenje i Dječiji vrtić, ima bolje rezultate za opštinu Prnjavor i njene građane nego što je imala lokalna vlast u prošlom mandatu za vrijeme SDS-a i njegovog načelnika - rekao je novinarima Žunić.

(mojprnjavor)