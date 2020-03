PDP pokrenuo još jednu inicijativu za već postojeći projekat u Banjaluci

Inicijativni odbor u čijem su sastavu članovi PDP-a, podnio je Prijedlog odluke o rekontrukciji mosta u naselju Trapisti, Stručnoj službi Skupštine grada Banjaluka kako bi ušli u proces prikupljanja potpisa za Inicijativu rekonstrukcije mosta u pomenutom naselju.

Međutim, iz odgovora Stručne službe Skupštine grada Banjaluka, jasno se vidi da je i ovaj projekat već u fazi realizacije te ostaje nejasno zbog čega je pokrenuta sama inicijativa i čemu bi služili prikupljeni potpisi građana što je bio i slučaj za nedavnu Inicijativu PDP-a kada je u pitanju izgradnja lokalnog puta Saračica- Čokorska polja.

„Mi smo po osnovu ovog zahtjeva tražili mišljenje resornog odjeljenja za saobraćaj i puteve. Iz dobijenog mišljenja nadležnog odjeljenja vidljivo je da je stari čelični most preko rijeke Vrbas u naselju Trapisti bio u funkciji do unazad par godina, odnosno do izgradnje novog mosta lociranog otprilike 120 metara nizvodno. Odjeljenje za inspekcijske poslove donijelo je riješenje o zabrani upotrebe korištenja mosta na rijeci Vrbas, jer je objekat dotrajao i nije siguran za upotrebu. Postavljeni su znakovi zabrane korištenja mosta, a nakon toga je pristupljeno u izradu projektne dokumentacije neophodne za sanaciju mosta, koji bi se ubuduće koristio kao pješački most. Zbog svega navedenog, ostaje nejasan razlog i svrha pokretanja građanske inicijative za nešto što je već u procesu realizacije“ rekao je Igor Šukalo, sekretar Skupštine grada Banjaluka.