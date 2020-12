Pavlović za ATV: Poništeni konkurs nije bio u skladu sa zakonom

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović poništio je javne konkurse za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi koje je prethodni gradonačelnik bio raspisao 1. i 2. decembra za ukupno 31 radno mjesto. "Konkurs nije bio raspisan za građane Prijedora, nego za one koji su političkim putem već došli da rade u Gradsku upravu, a imali su ugovore o djelu. To zapošljavanje je bilo u svrhu provođena izbora, odnosno aktivnog rada tokom istih. Smatrao sam ako treba da se raspiše novi konkurs, onda to treba da bude za građane našeg grada", rekao je Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora, gostujući u Centralnim vijestima ATV-a.