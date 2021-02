Pavlović poručio da je u Prijedoru za stipendije u budžetu za 2021. izdvojeno 530.000 KM

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović izjavio je danas da je u budžetu grada za 2021. godinu, čiji će se nacrt naći pred Skupštinom grada ove sedmice, za učeničke i studentske stipendije planirano 530.000.

Ukoliko punjenje budžeta bude u skladu sa onim što mi priželjkujemo, taj iznos ćemo povećati i do 700.000 KM, a možda u narednom periodu dođemo i do miliona. To je naš cilj – rekao je Pavlović u obraćanju studentima, đacima i roditeljima čija su djeca ostvarila pravo na stipendiju grada u tekućoj akademskoj i školskoj godini.

On je podsjetio da je od 260 kandidata prijavljenih na konkurs za studentske stipendije uslove ispunilo njih 127, ali su stipendiju ostvarila i ona 133 kandidata ispod crte.

– Jako sam ponosan na odluku Gradske uprave i mene lično da omogućimo stipendije i za ovih 133 kandidata. Veoma mi je žao, a vjerujem i mnogima još studentima, što se nisu prijavili, jer nisu ispunjavali neki od uslova, a da su se prijavili i oni bi prošli vjerovatno – naveo je Pavlović.

On je izrazio žaljenje što je nakon preuzimanja mandata stigao na već dodijeljene i završene učeničke stipendije i što tada nije bio u mogućnosti da to promijeni, odnosno da odobri stipendije svima koji su se prijavili.

– Ako korona potraje, a nadam se da neće, u idućoj godini uradićemo isto. Mi želimo da ostanete ovdje u svom gradu, da vam stvorimo bolje uslove života kad završite svoje škole i fakultete i moja misija je da vam omogućimo zapošljavanje ovdje – poručio je Pavlović.

Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Monja Kasalović rekla je da je današnji prijem gradonačelnik organizovao u povodu potpisivanja ugovora za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku i akademsku 2021/2022. godinu.

– Zadovoljstvo nam je da ove godine možemo dati još veću podršku nego što je to bilo prethodnih godina. Ove godine, na našu radost, imamo 120 stipendista više, uključujući učenike i studente. Ukupno 377 učenika i studenata stipendira grad Prijedor ove godiine – poručila je Kasalovićeva.

Iznosi stipendija su 120 KM za studente, a 70 KM za srednjoškolce u toku deset mjeseci.

U budžetu grada za prošlu godinu stavka za stipendije bila je 700.000 KM, a realizovano je 414.960 KM.