Pavić: Ruski ambasador "nokautirao" Šarovića i Mektića

Politički analitičar Aleksandar Pavić istakao je da su dijelovi opozicije u Republici Srpskoj, između ostalih posebno konkretno Branislav Borenović, Mirko Šarović, Dragan Mektić, nakon usvajanja Programa reformi BiH horski uzviknuli da je riječ o kapitulaciji koja otvara put u članstvo u NATO, ali ih je za manje od 24 časa demantovao ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov.



"Poput dječaka iz Ezopove basne koji je više puta dizao lažnu uzbunu da je vuk napao njegovo stado, djelovi opozicije - konkretno Borenović, Šarović, Mektić, između ostalih, - u Republici Srpskoj su na vijest o tome da je, usvajanjem Programa reformi BiH postignut dogovor o formiranju vlasti na nivou BiH, ponovo su horski uzviknuli da je, zapravo, riječ o kapitulaciji koja otvara put ka NATO članstvu", naveo je Pavić.

U autorskom tekstu za portal "Sve o Srpskoj" Pavić je podsjetio da je Mektić čak likovao kako je "izuzetno simptomatično" što se po tom pitanju još nije oglasila ambasada Rusije u BiH.

"Na Mektićevu nesreću, manje od 24 časa kasnije oglasio se sam ruski ambasador u BiH Petar Ivancov i razjasnio da potpisani sporazum nije ANP i nije nikako povezan sa MAP-om. Štaviše, istakao je da dokument odražava činjenicu da nema unutrašnjeg jedinstva u BiH u vezi sa članstvom u NATO, što u prevodu znači da je uvažena činjenica da se Republika Srpska protivi članstvu u alijansi za koju je francuski predsjednik nedavno utvrdio da je u stanju 'moždane smrti'", istakao je Pavić.

E, sad, kaže on, može biti da Mektić smatra sebe većim Rusom od Rusa - što bi bilo čudno, s obzirom na to koliko ih je često opanjkavao upravo kod tog istog NATO-a koji mu se uporno priviđa, valjda zato što ga i sam priželjkuje, pa sebi daje za pravo da u njihovo ime tumači dokumente, ali to će "morati da sa mjerodavnima raspravi u Moskvi, Sankt Peterburgu ili Sočiju, ako ga put ikad nanese u tom pravcu".

"U svakom slučaju, mada pomenuti dokument koji je usvojen u Predsjedništvu BiH 19. novembra ove godine još nije obnarodovan, poslije izjave ruskog ambasadora može se sa sigurnošću zaključiti da dokument ne predstavlja ono što opozicija u Srpskoj tvrdi.

Ako su pomenuti opozicionari bili iskreni u svom javnom negodovanju zbog Dodikove 'izdaje', bilo bi logično da sad javno odahnu i izjave da im je drago što nisu bili u pravu, i da im je laknulo kada su čuli riječi ruskog ambasadora", istakao je Pavić.

Nažalost, ocijenio je on, izvjesniji je dolazak Godoa nego da se ovako nešto desi, te da su "suze o izdaji i navodnom padu Srpske u kandže NATO-a bile, očigledno, krokodilske.