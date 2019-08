Pavić: Opravdana najava Dodika da će Srpska "uzeti stvar u svoje ruke"

Politički analitičar iz Beograda Aleksandar Pavić izjavio je Srni da je potpuno opravdana najava srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da će obezbijediti da Republika Srpska "uzme stvar u svoje ruke", kao i vladavinu naroda unutar granica Srpske ako neko pokuša da ignoriše narodnu volju iskazanu na izborima.

"Što se tiče bilo kakve naznake da će biti ignorisani izborni pobjednici u Republici Srpskoj i da se pokuša formirati vlast na nivou BiH mimo njih, to je siguran znak da se Republika Srpska - i narod i političari, potpuno ignorišu i od političkog Sarajeva i OHR-a i onih koji su ga postavili, odnosno zapadnih sila", rekao je Pavić.

On je rekao da Republici Srpskoj neće ostati drugi izbor nego da obezbijedi funkcionisanje sopstvenih institucija, da se zaštiti od tuđe samovolje, odnosno od spoljnog diktata i diktata koji dolazi prvenstveno iz Sarajeva.

"Najmanje što može da uradi jeste da vrati svoje izvorne dejtonske nadležnosti, koje su joj potpuno nelegalno i nelegitimno oduzete", istakao je Pavić.

On je dodao da se nada da neće doći do formiranja vlasti na nivou BiH bez izbornih pobjednika iz Srpske, jer će to, kako je ocijenio, biti znak da se uopšte ne planiraju uvažavati čak ni osnovni interesi srpskog naroda.

"To će biti znak prezira prema njemu koji pokazuje Sarajevo, kao i Zagreb i Mostar ako budu učestvovali u tome, te politički Zapad, koji bi to podržao. Ali, to sigurno ne bi podržala ni Moskva, niti Peking", istakao je Pavić.

On je ocijenio da ponovno preglasavanje srpskog člana Predsjedništva BiH samo pokazuje da se BiH nije odmakla ni milimetar od 1990.

"Ovo je povratak bar tri decenije unazad. Ništa se nije naučilo, niti je više od 25 godina stranog prisustva tu išta doprinelo da BiH postane funkcionalna država, koja nije zasnovana na majorizaciji srpskog naroda", rekao je Pavić.

Prema njegovim riječima, tu se vidi da je cijeli taj zapadni projekat izgradnje vještačke države - Jugoslavije u malom, nakon što su razbili Jugoslaviju u velikom, jednostavno propao i da je to "Frankeštajn koji se održava samo vještačkim sredstvima".