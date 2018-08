Pavić: Bošnjaci žele Ujedinjene Evropske Emirate

Politikolog iz Beograda Aleksandar Pavić ocijenio je da iza inicijative potpredsjednika Republike Srpske iz SDA Ramiza Salkića o promjeni naziva Republike Srpske u pozadini krije suštinski mržnja prema Srbima i hrišćanima.

"Pitati Bošnjake šta bi oni hteli, bilo bi suludo, osim ukoliko oni ne žele da pitaju Srbe kako bi oni želeli da se nazove BiH, a to se sigurno neće desiti. Mislim da bi oni najviše voleli da to bude neki `ujedinjeni evropski emirati`, da bi im to bilo baš po meri", kaže Pavić.

Pavić je rekao za "Sputnjik" da bilo koje ime za Srpsku, koje bi eventualno predložili Bošnjaci, Srbi neće prihvatiti.

Pavić kaže da je "Salkić član udruženog zločinačkog poduhvata koji se zove SDA i koji je odgovoran za izbijanje rata u BiH".

"Osnivač stranke Alija Izetbegović odbio je dva mirovna plana koji bi sprečili rat u BiH i oni su isključivi krivci za krvoproliće, jer žele da kontrolišu celu državu. Nije im bila dobra Jugoslavija da žive zajedno sa Srbima i Hrvatima i drugim narodima, ali zato žele da nateraju Srbe i Hrvate da žive u BiH koju oni kontrolišu", kaže Pavić.

On ističe da je u tome čitava pozadina Salkićeve inicijative, koji je, kako kaže, vojnik Alije Izetbegovića.

"On je jedan mudžahedin u kravati i odelu, ali kravata i odelo ne treba da zavaravaju. NJegova jedina svrha u političkom životu je da nema Republike Srpske i po mogućnosti da nema Srba, a zatim ni Hrvata u BiH. On je član ekstremističke organizacije koja bi u normalnoj državi trebalo da bude zabranjena", smatra Pavić.

Pavić ocjenjuje da je Salkićeva inicijativa za promjenu naziva Republike Srpske u službi predizborne kampanje, ali i da bi član SDA to pričao i bez kampanje jer, kako kaže, SDA nikad neće biti zadovoljna Dejtonskim sporazumom, jer im strašno smeta Republika Srpska.

"Nema tog imena koje bi njih zadovoljilo, osim da nosi naziv BiH, kao što drugi entitet u sebi nosi naziv BiH, ali po mogućnosti da tu budu samo većinski muslimani, da tu vehabije kontrolišu sve džamije, da može `zelena transverzala` da se spoji i da onda mogu da okrenu svoje vidike tamo dalje prema Zapadu i prema novom džihadu u Evropi", dodao je Pavić.

Pavić navodi da Bošnjaci muslimani jednostavno ne mogu da prežale što ovde više nema Otomanskog carstva i što oni ne uživaju privilegije nad hrišćanima.

"Oni se neće smiriti dok ovde položaj hrišćana na celom prostoru ne bude kao što je, recimo, u današnjoj Saudijskoj Arabiji, gde je zabranjeno biti hrišćanin", dodao je Pavić.

To je pozadina svega, podvlači Pavić i kaže da sve drugo što pričaju o građanskoj demokratiji, jeste maska i laž.

"Dovoljno je videti kako Srbi žive u Federaciji BiH, da se vidi šta bi oni uradili sa Srbima da imaju vlast, šta bi oni uradili u Republici Srpskoj sa Srbima da imaju vlast, sve drugo je samo maska", ističe Pavić, napominjući da je Sarajevo sada pretvoreno u neku bliskoistočnu prestonicu, u kojoj praktično više nema Srba, iako ih je tu živjelo 150.000 prije rata.

Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić rekao je u utorak, 7. avgusta, na tribini u Gradiški da svi građani Srpske moraju imati jednaka prava, da se jednakost mora ogledati i u nazivu entiteta, što trenutno nije slučaj, i da zato treba promijeniti nazive entiteta.