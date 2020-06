Pašalić: Protivgradna preventiva kvalitetno obavlja svoj posao

Poljoprivreda Srpske ove godine nije pretrpjela veliku štetu izazvanu gradom, dok je sve zemlje okruženja bilježe. Za to je dobrim dijelom zaslužan kvalitetan rad Protivgradne preventive, kaže ministar poljoprivrede Boris Pašalić. Kako bi njihovo djelovanje bilo još efikasnije radi se na donošenju novog zakona o protivgradnoj zaštiti.

"Taj zakon će da definiše preciznije period u kome se vrši odbrana od grada, taj period ranije nije bio obuhvaćen zakonom. Takođe, širimo mrežu na Semberiju i Hercegovinu i moramo unijeti u zakon i neke stvari koje su vezana za modernizaciju protivgradne preventive, kao i pitanja odgovornosti u slučaju određenih šteta koje nastanu od grada", kaže Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

58 automatskih, 209 klasičnih protivgradnih stanica i 35 prizemnih generatora trenutno brani Republiku Srpsku i dio Federacije od grada. Iako ga ne možemo u potpunosti spriječiti da padne, možemo znatno smanjiti štetu, kaže direktor Protivgradne preventive. Jedini problem im stvara Aerodrom u Tuzli, bez čije dozvole ne smiju ispaliti ni jednu raketu u njegovoj blizini. Zabrana od 15 minuta, kada nema potrebe za njom, može biti presudna za sprečavanje velikih šteta u tom području, objašnjava Dejanović.

"Ono što smo mi poduzeli nakon ovih dešavanja jeste da smo organizovali sastanak sa rukovodstvom na Tuzlanskom aerodromu i to očekujemo da će se u narednoj sedmici riješiti kako bi se to vrijeme smanjilo i kako bi se odluke o davanju neba na korištenje donosile puno brže nego što je to bio slučaj", kaže Tihomir Dejanović, direktor "Protivgradne preventive".

Da štete od grada ove sezone nije bilo, tvrde i poljoprivrednici iz okolike Laktaša. Branko Mastalo kaže, zadovoljni smo dosadašnjim rodom.

"Mi nismo imali nekih većih problema. Bilo je oluja zbog kojih je došlo do pretumbavanja biljaka, ali nismo imali grad ili tako nečega što je nanijelo velike štete", kaže Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske.

Do ove godine prosječno je ispaljeno oko 800 raketa po sezoni, ali se izdvajaju prošla i pretprošla godina sa povećanim brojem. U ovoj sezoni do sada ih je ispaljeno 549, kažu iz Protivgradne preventive.