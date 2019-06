Pašalić: Novi zakon o podsticajima donosi izvjesniju proizvodnju

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da će novi zakon o podsticajima, koji će do kraja godine biti u parlamentarnoj proceduri, donijeti izvjesnost kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji i mjere koje proizvođači mogu da očekuju u nekoliko narednih godina.

"Poljoprivrednici će samim tim moći da planiraju investicije", rekao je Pašalić gostujući u Centralnim vijestima ATV-a i dodao da ovaj zakon neće moći da zamijeni pravilnike koji su na snazi, jer nijedan zakon ne može u potpunosti da reguliše neku oblast.

On je rekao da će Ministarstvo detaljnije razrađivati mjere pravilnicima koji će biti usvajani paralelno sa pripremom zakona.

Govoreći o podsticajima za mehanizaciju, Pašalić kaže da je ove godine za poljoprivrednu mehanizaciju izdvojeno oko 2,5 miliona maraka, a da su zahtjevi dostigli iznos od oko 4,5 miliona maraka, tako da je nešto više od polovine proizvođača moglo da bude obuhvaćeno ovom mjerom.

On ističe da postoje zahtjevi za 167 traktora i 743 priključnih mašina, čija je vrijednost podsticaja oko 4,5 miliona maraka, dodajući da Ministarstvo time stimuliše proizvođače da ulože 17,5 miliona maraka.

"Kada poljoprivrednici ulože 17,5 miliona maraka i kupe 910 novih mašina, to znači da imaju izvjesniju proizvodnju, manje troškove i kvalitetniju obradu i ovakve mjere daju bolje rezultate", rekao je Pašalić za ATV.

On navodi da je bilo nekih informacija o zloupotrebama i da se to istražuje.

"Sama naznaka tih pojava je opredijelila i mene i moje saradnike da ovu mjeru realizujemo u potpunosti, da svi proizvođači koji su aplicirali za nabavku traktora i priključnih mašina dobiju podsticaj i samim tim eliminišemo te potencijalne zloupotrebe", rekao je Pašalić.

On je dodao da to znači da će Agrarni budžet biti prekomponovan, ali da to neće biti neki radikalniji zahtjevi.

"Razgovarao sam sa poljoprivrednim proizvođačima i oni su u potpunosti podržali ovaj koncept. Uvijek ćemo se konsultovati sa poljoprivrednim proizvođaćima kada su pred nama teške oduke", naveo je Pašalić.

Pašalić ističe da se sve više sredstava ulaže u kapitalne investicije, dodajući da je to opredjeljenje Ministarstva, jer se podrška poljoprivredi najbolje realizuje kada se omogući nabavka nove mehanizacije i opreme, izgradnja novih objekata, sitema za navodnjavanje.

Govoreći o sušama koje bi u narednim godinama mogle da predstavljaju problem, Pašalić je naveo da su u skladu sa tim realizovani brojni projekti kada je riječ o navodnjavanju u Bijeljini, Trebinju, Pelagićevu.

"Već sada imamo spremne projekte i ovih dana pregovaramo sa Svjetskom bankom o novim projektima navodnjavanja u Skelanima, Drakesniću, Bijeljini, Lijevče polju... U narednom periodu planiramo da što više sredstava ulažemo ne samo u sisteme za navodnjavanje, već i sisteme za zaštitu od grada, mraza, prirodnih nepogoda, jer samo na takav način možemo da umanjimo štete kojih je nažalost sve više", naglasio je Pašalić.