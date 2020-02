Parlament Srpske u ponedjeljak raspravlja o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH

Ustavni sud nikada nije rekao da Republika Srpska nije vlasnik imovine, ali je zabranio da njom upravlja, što u konačnici vodi mišljenju da Ustavni sud BiH ima namjeru da imovinu Republike Srpske proglasi imovinom BiH.

Venecijanska komisija je konstatovala da Ustav BiH ne sadrži izričite odredbe o podjeli državne imovine. Parlamentarna skupština BiH nije donijela nijedan propis iz oblasti imovinsko pravnih odnosa. To su samo neki dijelovi argumenata iz Informacije o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH o kojem će u ponedjeljak raspravljati narodni poslanici.

Da Sud djeluje antidejtonski, još u srijedu aminovali su svi predstavnici političkih partija u Parlamentu Srpske.

"To su bili razlozi koji su vodili političke subjekte u Republici Srpskoj da donesu ovakav, i moram reći jedinstven stav jer tu su potpisi svih predsjednika stranaka ili predstavnika koji su učestvovali na ovom zajedničkom sastanku kod predsjednice Republike. Jasno je da nije bilo osnova za osporavanje ove odredbe Zakona jer se radi o materiji koja ne spada pod nadležnost institucija BiH osim ako se entiteti u tome nisu sporazumjeli što se u ovom slučaju nije dogovodilo", rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NSRS.

Nakon što su i predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj podržali zaključke na zajendičkom sastanku predstavnika političkih stranaka u Republici Srpskoj, ovih dana mogle su se čuti različite poruke. Ipak, šef kluba poslanika SDS-a poručuje da će poštovati odluke Parlamenta Srpske.

"Ovisno od toga kakvi će se zaključci predložiti ili će to biti zaključci jednog dijela političkih stranaka ili će biti zajednički zaključci. Ovisno od toga mi ćemo podržati ili nećemo podržati zaključke. Ali u svakom slučaju ćemo poštovati odluku koju donese Narodna skupština Republike Srpske", istakao je Miladin Stanić šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zaključio je da Republika Srpska ima nadležnosti da reguliše sva pitanja koja su od značaja za poljoprivredno zemljište, kao dobro od opšteg interesa, pa i pitanje svojine. Zaključak je da to pravo ne krši Ustav BiH. Naprotiv, Ustav BiH jasno određuje unutrašnju strukturu BiH i nadležnosti entiteta. Prema tome, sve što nije izričito dato institucijama BiH, pripada entitetima. Među njima je i pitanje imovine. Ovakve činjenice, ne bi trebalo da podijele poslanike u Parlamentu Srpske.

"Ja očekujem da ova sjednica bude konstruktivna da zauzmemo zajedničke stavove da u ovom trenutku se ne dijelimo ni po političkim programima, ni po nekoj politici. Vjerujem da će to tako biti i očekujem da Narodna skupština donese određene zaključke kojim će se definisati dalji rad i političara u Republici Srpskoj, ali i put Republike Srpske", naglasio je Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Viski predstavnik za BiH donošenjem tri zakona zabranio je entitetima da raspolažu imovinom, sve do odluke UStavnog Suda BiH. Tako je OHR prekršio Ustav BiH, dok je Ustavni Sud BiH, vodeći se odlukama visokog predstavnika, sve do danas nastavio da donosi odluke koje krše Ustav BiH. Možda se i tu krije objašnjenje zašto oko 20 odluka takvog suda do sada nije ispoštovala nijedna strana u BiH.