Parlament Srpske potvrdio izjave srpskog člana Predsjedništva

Narodna skupština potvrdila je izjave srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika po kojoj su tri odluke, koje su u Predsjedništvu usvojene preglasavanjem, štetne po vitalni interes Republike Srpske.

Da su učešće BiH u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika i pristupanje BiH Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS, kao i zaključivanje Memoraduma između Ministarstva bezbjednosti BiH i SAD-o o razmjeni putničkih informacije, veoma štetni po vitalni interes Srpske Parlament je izglasao dvotrećinskom većinom.

Dodik je, u obraćanju poslanicima poručio da sva tri pitanja zadiru u ustavno-pravni poredak, jer nipodaštavaju ulogu Republike Srpske u BiH.

"Republika Srpska nije protiv razgovora o tome da se postigne Memorandum sa SAD-om, nije ptoriv toga da učestvujemo u PISA testiranju i PIRLS-u, ali moraju da se vode razgovori na bazi naših prava da budemo vidljivi u tim procesima i da ne budemo zaobiđeni. Velika je stvar da je ova Narodna skupština krajnje i odlučujuće mjesto. To govori da je ova Narodna skupština iznad Predsjendištva u nekom smislu donošenja odluka. I da samo ova Narodna skupština i njena odgovornost prema Republici Srpskoj mora da bude ojačana upravo na ovaj način", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Negativno mišljenje na Memoradum o saradnji BiH i SAD-a, dao je i MUP Srpske uz poruku da je to pokušaj oduzimanja nadležnosti entiteta, jer se kao jedini nadležan organ, bez zakonskog uporišta, navodi Ministarstvo bezbjednosti BiH.

"Memorandum ne prati ustavnu strukturu niti uvažava zakonima definisane nadležnosti. Nadležnosti institucija u oblasti bezbjednosti BiH. Naime nadležna tijela po ovom Memorandumu trebaju biti policijska tijela koja su nadležan za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala, a nikako Ministarstvo bezbjednosti koje u skladu sa zakonom je administrativno tijelo i nije nadležno za obradu prenos i čuvanje ličnih podataka", istakao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Za opozicionare, koji su na kraju izglasali povredu vitalnog nacionalnog interesa, bilo je i važnijih pitanja od testiranja učenika i razmjene podataka sa SAD-om. Dok su iz suprotnog bloka stizale poruke da bi trebalo spriječiti prenos obrazovanja i policije na zajednički nivo, iz redova SDS-a čulo se sve i svašta. Nebojša Vukanović, ovaj put se obrušio na politiku koja je stvarala Republiku Srpsku. Odgovorio mu je Milorad Dodik.

"Kao što je pogubna priča o nezavisnosti Republike Srpske tako je pogubna priča o ukidanju Republike Srpske, jer se granice na Balkanu ne mijenjaju bez krvi. Živimo jedni sa drugima normalno, prestanimo 25 godina nakon rata da pričamo priče koje su svima dosadile", rekao je Nebojša Vukanović, poslanik u Klubu SDS-a u NSRS.

"Ovo je neprihvatljivo da kažete da je naša politika nacionalne odbrane i borbe za slobodu u građanskom ratu bila suluda politika. Ovo je prvi put da neko od Srba u ovoj skupštini kaže da je politika koja je vođena od 91. za stvaranje Republike Srpske suluda politika. Ako ovaj parlament misli da to treba da prođe, nek prođe, ali kraj mene neće proći. Osudili ste političku borbu našeg naroda devedesetih godina za slobodu i status, kao suludu politiku. To ne može da se prećuti. O tome se ne može da se ne kaže. Vi ste rekli da je suluda politika naših prethodnika dovela do masovnog stradanja naroda, a to je termin koji upotrebljavaju neprijatelji srpskog naroda tražeći da smo mi neki iskočeni iz orbite, ljude nenormlanog projekla, ljudi koji su samo spremni da čine zločine", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

SDS-ovom Nebojši Vukanoviću nisu prećutale ni bivše stranačke kolege.

"Zato sam ja gospodine Dodik i još mnogo boraca i ljudi, sa ove strane. Zato što ekipa na čelu sa Mektićem, Bosićem i svim ostalim uradila to što je uradila i dozvolila ovom čovjeku i dala mu dignitet da priča i lupeta ovdje sve i svašta. Ja nemogu da vjerujem, ja bih naradije zaplako kad slušam njega. Šta si domaćine predložio za 13 minuta svog govora evo pitam javnost i sve ostale. Šta si predložio u Memorandumu ni jedne jedine riječi o tome. Pa šta treba da dozvolimo da iz Sarajeva pišaju po nama?", rekao je Kostadin Vasić, šef Kluba poslanika Ujedinjene Srpske u NS Republike Srpske.

Iz PDP-a su stizale oštre poruke na jednoglasnu odluku Kolegijuma da o dnevnom redu, iz svakog poslaničkog kluba raspravljaju samo dva poslanika. Oni koji su na to i imali pravo, nisu imali baš mnogo toga da kažu. Osim onih koji nisu imali šta da kažu, bilo je i onih koji pitanja kako su i sami priznali nisu baš najbolje razumjeli. Srpski član Predsjenidštva BiH imao je poruku za Nebojšu Vukanovića.

"Teško je tebi ovdje bilo šta razumjeti. Pet puta si rekao ja ovdje ništa ne razumijem. Kako ćeš ti razumjeti, niko ni neočekuje da ti razumiješ. I svi očekuju ovdje kako ti ništa ne razumiješ. I svi shvataju da ti ništa ne razumiješ. I svi su pomireni sa tim da ti nikad ništa nećeš razumjeti i svi su pomireni sa tim da dok traje ova skupština ti ništa nećeš razumjeti. Niti ćeš moći kome da objasniš da nešto razumije", naglasio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Narodna skupština podržala je zaključke klubova poslanika SNSD-a, DNS-a, SP-a, Demos-a, NDP-a, Ujedinjene Srpske, SPS-a i poslaničke grupe Nezavisni poslanici o izjavama srpskog člana Predsjedništva BiH o proglašenju Odluka Predsjedništva BiH, usvojenih bez konsenzusa na 14. redovnoj sjednici održanoj 22. jula ove godine, veoma štetnim po vitalne interese Srpske.