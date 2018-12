Parlament Srpske 17. decembra o novoj Vladi

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata BiH Milorad Dodik najavio je da će 17. decembra Narodna skupština Republike Srpske odlučivati o novoj Vladi Srpske.



Dodik je u intervjuu Srni da će mandatar Radovan Višković govoriti o tome ko će činiti Vladu, te da on kao lider SNSD-a ne želi da radi posao mandatara.

Na pitanje da li će doći do promjene Ustava Srpske, što je nekoliko puta najavljivao, a koji će biti u potpunosti u skladu sa Djetonskim sporazumom i Ustavom BiH i u kome će taksativno biti navedene sve nadležnosti Srpske, odnosno nadležnosti Srpske koje su joj samovoljom visokih predstavnika oduzete, poput indirektnih poreza, odbrane, pravosuđa, obavještajne službe, Dodik je rekao da očekuje da za nekoliko mjeseci ponovo na dnevni red bude stavljena priča o promjeni Ustava Republike Srpske.

"Mi smo već duže vremena kao SNSD, a ja kao predsjednik Republike do sada radili na koncipiranju toga novog ustavnog sistema. To u suštini podrazumijeva samo prilagođavanje nekim praktičnim i bržim rješenjima, onemogućavanje bilo kakvih zastoja u odlučivanju organa u Republici Srpskoj i definisanje nekih važnih stvari", objasnio je Dodik.

On je dodao da je protiv toga da Republika Srpska u svom ustavu ima smrtnu kaznu, što treba da bude izbačeno.

"To je veliki posao. To je veliki državnički, državni i nacionalni posao - Ustav. A samo ću reći da, naravno, taj ustav Republike Srpske mora da odrazi naše opredjeljenje i ojača institucije i pravo Repbulici Srpskoj", naglasio je Dodik.

On je ukazao na važnost da se sačuva stabilnost Srpske i da se u tom pogledu ide ka realizaciji plana da se poveća domaći proizvod i da se pokušaju povećati primanja ljudima.

Dodik je napomenuo da će januarska plata za prosvjetne radnike biti veća za osam odsto u Republici Srpskoj, te da će se već u prvim mjesecima vidjeti kako će ići prilivi za povećanje penzija i plata u nekim drugim strukturama.

On je kao veoma važno istakao povećanje plata u realnom sektoru, te da će se u narednoj godini raditi na realizaciji predizbornog obećanja da prosječna plata u Republici Srpskoj bude hiljadu KM, odnosno 500 evra.

"Naravno da to nije dovoljno, to ja znam. Vjerujte da je ovo maksimalno dobar uspjeh koji ostvarujemo bez obzira što postoje neki koji govore drugačije. A ti koji govore drugačije imali su priliku, pa su napravili daleko devastiranije društvo", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da Republika Srpska danas ima 100 kilometara auto-puteva, nove bolnice u Bijeljini i Istočnom Sarajevu, novi Klinički centar u Banjaluci, kao i da kreće gradnja nove bolnice u Doboju i rekonstrukcija bolnice u Zvorniku.

"Sve su to stvari na kojima radimo. U poziciji smo da već iduće sedmice finalizujemo koncesioni ugovor sa izvođačem radova za izgradnju autoputa Banjaluka - Prijedor", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je primarni cilj da do polovine naredne godine bude definisana kompletna trasa izgradnje auto-puta od Doboja do Bijeljine, odnosno do Drine, te da se sa Srbijom napravi dodirna tačka i gradi auto-put .

"To je ono što su naši prioriteti i mislim da ćemo u tome uspjeti. Srbija je za nas veoma važna", istakao je Dodik.