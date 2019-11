Palo pomirenje između Kostadina Vasića i Draška Stanivukovića

"Pa ljudi moji da li je ovaj čovjek, da li je ovaj dečko drogiran? Ovdje bi trebalo njegovim mentalnim zdravljem stvarno da se pozabavi. On priča o siromaštvu, on sa 26 godina a bogataš", govorio je Kostadin Vasić, poslanik US u NSRS.

"Kad bi promijenili svijesti, Kostadin Vasić vjerovatno nikada ne bi sjedio u ovoj skupštini. Jer je promijenio svoj dres, iz opozicije postao vlast i danas vedri i oblači na mjestu na kojem jeste", uzvratio je PDP-ov Draško Stanivuković. Tako su se prije skoro mjesec dana u Narodnoj skupšini prepucavali Kostadin Vasić i Draško Stanivuković. Danas su zakopali ratne sjekire ali nisu htjeli da se rukuju jer bi to ipak, kažu, bilo previše. Palo je pomirenje između poslanika PDP-a i Ujedinjene Srpske koji su jedan drugom, na sjedici Etičkog odbora, oprostili ružne riječi. "I ovaj put smo korektno razgovarali i došli do zaključka da zaista u ovoj Narodnoj skupštini treba svi da budu malo korektiniji svi da se povuku po korak jedna unazad. I da nastavimo da radimo poptuno civilizovano u skladu sa poslovnikom i svim ostalim aktima Narodne skupštine", kaže Vasić. "Određene emocije i dvanaest sati i četrnaest nekada i osamanest časova u jednoj prostoriji koja je poprilično izolovana pod reflektorima i kamerama. Svako od nas ima emocije i ima neke akcije i neke reakcije", poručuje Stanivuković. Sjednica je protekla u dobroj atmosferi, a završila džentlemsnkim sporazumom, kaže predsjednica odbora. "Obojica su shvatili, razmijenili iskustva, prisjetili se svih onih razloga zbog kojih je dolazilo do scena koje, priznaju opet obojica, nisu primjerene. Ali jesu svakako ljudske. Naravno radi se i o trenutku kada je čovjek umoran, kada ga pogodi neka tema, radi se i o afektu", kaže Sonja Karadžić Jovićević, potpredsjednik NSRS. Odboru je prijavljen i SDS-ov Miladin Stanić, koji je na prošloj sjedici uvrijedio Ministra finansija Republike Srpske. "Ja sam namjerno, ne iz mržnje nego provokativno prozvao jednu ministricu da je glupača u želji da ona dokaže to što je meni pripisala. A to je način.. neka dokaže, ako dokaže ja ću se njoj izviniti. A dok ona to ne dokaže ona je za mene glupača", rekao je Stanić. Stanić, i mjesec dana nakon što je ovo rekao, ostaje pri istom. Iako je njegova izjava naišla na oštru osudu. "Dok god ne dokažu ovo što me optužio šef kluba poslanika SNSDa dotle ja ostajem pri svojoj izjavi. Ja sam rekao da dok god ne demantuju ovu izjavu za mene je Zora Vidović ovo što sam rekao i ostajem pri tome", rekao je Stanić. Zbog uvreda koje su jedan drugom uputili, prije dva dana saslušani su i SNSD-ov Ilija Tamindžija i PDP-ov Draško Stnivuković. Stanivuković je Tamindžiji rekao da je korisni idot, a ovaj njemu da je gej. Na listi prijavljenih je i Nebojša Vukanović jer je Spomenku Stojanoviću rekao da je smeće i da će dobiti šećer dok ode iz Skupštine. Odbor bi već sutra trebalo da donese konačnu odluku o tome da li će prijavljene poslanike kazniti usmenom ili pismenom opomenom, ili sa 20 odsto od plate.