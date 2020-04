Pale: Testirani svi kontakti, nema novozaraženih

Na području opštine Pale nema novozaraženih virusom korona, a juče je testirano i preostalih dvanaest lica koja su bila u kontaktu sa osobama iz Pala kod kojih je testom potvrđeno prisustvo ovog virusa i rezultati tih nalaza biće poznati u toku sutrašnjeg dana, saopšteno je iz Štaba za vanredne situacije opštine Pale.

U saopštenju se navodi da nadležne službe Doma zdravlja Pale nad svim licima kojima je izrečena mjera kućne izolacije, a trenutno ih je pedeset, što je manje nego juče, provode sve propisane procedure zdravstvenog nadzora, redovno prateći da li osobe pod nadzorom eventualno prepoznaju simptome koji bi upućivali na respiratornu infekciju ili manifestovali kliničku sliku koja bi ukazivala na mogućnost prisustva virusa korona.

Štab za vanredne situacije opštine Pale obezbijedio je i tri karantinska prostora različite namjene, tako da pored jednog od paviljona Studentskog centra, koji će u slučaju potrebe biti korišćen za smještaj lica pozitivnih na Kovid-19 sa blažom kliničkom slikom, postoje i adekvatni prostori za karantinski smještaj prekršilaca propisane mjere kućne izolacije, kao i građana koji na područje opštine Pale stižu iz inostranstva.

Iz opštinskog Štaba za vanredne situacije na kraju apeluju na građane da se pridržavaju svih donesenih naredbi ovog i Republičkog štaba za vanredne situacije i najviše vremena provode u svojima stanovima i kućama, jer tako daju najbolji doprinos zaštiti javnog zdravlja.

Razmatra se i mogućnost da zbog isplate penzija licima starijim od 65 godina već u petak bude dozvoljeno kretanje od 7 do 12 časova, uz istovremenu zabranu kretanja svim mlađim osobama, izuzimajući one koji to moraju zbog službenih, odnosno poslovnih obaveza.