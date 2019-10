Ozvaničen početak radova na mostu preko Save

Konačno je došao u taj dan, mašine su krenule u radove na mostu preko Save kod Gradiške. Čekati most 10 godina, kao što ga mi ovdje čekamo, bilo bi interesanto i za one koji pišu o značaju mostova jer bi mogli da pažnju posvete onome što znači želja i htjenje.

Velikim mostovaima ljudi dolaze, a malima odlaze. Ovaj neka bude poruka svima da u Republici Srpskoj imaju prespektivu, poručio je Milorad Dodik srpski član Predsjedništva BiH, na ceremoniji U Čatrnji kod Gradiške.

"Ovo je važan dan za ovaj kraj, za Republiku Srpsku za BiH, Hrvatsku. On pokazuje našu sposobnost da zajendo možemo. Pozatno je da Hrvati i Srbi imaju tešku istriju, ali ovo je dokaz da možemo i pored toga da nađemo zajedničke projekte, da treba da radimo i gradimo i time pokazujemo da smo okrenuti budućnosti", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Samo izgradnjom infrastrukture Republika Srpska i BiH mogu računati na razvoj. Izgradnja ovog mosta se poklapa sa izgradnjom mosta na Rači i predstavljaće poveznicu auto-puteva. Moramo se povezivati da bismo omogućili prosperitet svojim građanima", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Zlobnicima koji su pitali gdje vodi auto-put Banjaluka-Gradiška danas možemo da kažemo da on vodi u Evropsku uniju. Most će omogućiti komunikaciju između ljudi sa obe strane Save, stanovnika EU, dolazak turista, ali i privredni procvat, poručila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.



"Predstavlja novu razvojnu šansu za cijeli ovaj kraj. Uz aerodrome koji smo ovdje oživjeli i kojem smo udahnuli neki novi život u odnosu na predthodno vrijeme, zajedno, a ovim mostom to će predstavlajti dobru oskočnu dasku za ravoj cijelog kraja, ali i cijele Republike Srpske", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.



Most preko rijeke Save, predstavlja vezu BiH i Hrvatske i trajno rješenje problema prelaska ljudi i robe. Savjet ministara i Vlada Hrvatske sporazum o izgradnji ovog mosta potpisali u Sarajevu u novembru 2011. godine, a na snagu je stupio krajem maja 2012. godine. Most preko rijeke Save, koji je dio planirane brze ceste od granice Mađarske, preko Virovitice i Okučana, do granice sa BiH. A od granice sa BiH nastavlja spojem na auto-put Gradiška-Banjaluka i tako spaja takozvani koridor "E661" čiji značaj prevazilazi naše granice, rekao je oleg Butković, ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske.

"Mi moramo napraviit, ovo je prva faza, druga faza je cestu koju Hrvatske ceste moraju što prije raspisati natječaj. To je sve skupa spremno. Tako da vjerujem da neće biti nikakvog kašnjenja kako bi za dvije i po do tri godine imali sve spojeno. Na radost ljudi koji žive i sa one i sa ove strane Save", naglasio je Oleg Butković, ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske.

Bez pomoći EU, tehničke, moralne i finasijske, most preko Save bi ostao samo želja i projekat na papiru, čulo se na ceremoniji. Zvaničnici EU, rekli su da će Republika Srpska i BiH sa mostom dobiti direktu vezu sa evropskim prestonicama poput Zagreba, Ljubljane ili Beča. BiH je vodeća zemlja po povlačenju sredstava iz evropskih fondova za infrastukturne projekte. Više od 200 miliona evra u protekle četiri godine EU je uložila je za projekte putne, željezničke i druge infrastukture u BiH.

Stanovnici Gradiške imaju najviše razloga za zadovoljstvo, jer će kilometarske kolone, gužva iz centra njihovog grada biti preseljeni na periferiju. Privreda ovog kraja, takođe će dobiti novu razvojnu šansu.



Ukupna ugovorena cijena za izgradnju mosta je 19.540.997 evra i obuhvata troškove izgradnje mosta, troškove veze mosta sa postojećim auto-putem Gradiška-Banjaluka, a sredstva će po pola izdvojiti Hrvatska i BiH.

Izgradnju finansira i EU sa 6,8 miliona evra bespovratnih sredstava. Izvođači raodva su konzorcijum tri kompanije "Integral Inženjering", Laktaši, "Đuro Đaković montaža" i "Zagreb Montaža". Rok za završetak radova na mostu je 30 mjeseci.