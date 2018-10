Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH, ocijenio je u intervjuu za beogradski Alo da je pobjeda kandidata SNSD-a na opštim izborima briljantna i da govori o njihovoj snazi.

"Birači su na izborima ocijenili i moj rad i rad Željke Cvijanović. Ovo je bila najmasovnija i najveća pobjeda. I Cvijanovićeva i ja smo glavne protivkandidate ostavili daleko iza sebe. Ivanić je imao 80.000 glasova manje od mene, a Cvijanovićeva je pobjedila Vukotu Govedaricu sa 35.000 glasova razlike. To dovoljno govori o tome kome građani Srpske vjeruju", kazao je Dodik.

Čime ćete se rukovoditi u Sarajevu?

- Moj primarni interes je da tamo predstavljam Republiku Srpsku i Srbe. Srpski narod, koji me je izabrao, traži da se borim za Srpsku, za njenu neupitnost, i to ću neumoljivo raditi. Tražiću i demilitarizaciju BiH. Ova vojska nikome ne služi i to je bacanje novca građana.

Na koji način ćete sarađivati druga dva člana Predsjedništva Džaferovićem i Komšićem, s obzirom na njihove stavove i ratnu prošlost?

- Njihova prošlost se zna. Džaferović je bio svjedok ubistava Srba, koje nije spriječio, iako je kao načelnik Centra bezbjednosti Zenica to mogao. Komšić je nosilac "Zlatnog ljiljana" za zalaganje u borbi protiv Srba. Nemam ja potrebe da sa njima sarađujem. Postoji poslovnik o radu, koji će se morati promijeniti, jer ga je nametnuo visoki predstavnik. Zastava Republike Srpske mora da bude tu, jer sam srpski predstavnik iz Republike Srpske i zato ću odmah na prvoj sjednici Predsjedništva tražiti promjenu poslovnika.

Pritisci na vas ne jenjavaju, prijete i novom optužnicom, koja se priprema u Sarajevu?

- To je tačno. Iz američke ambasade u Sarajevu stalno se vrši pritisak. U Tužilaštvu BiH su godinama sjedili američki ljudi. Hasan Pleh, koji je američki državljanin, bio je glavni za odlučivanje ko će biti optužen. Imamo sada neke "važne" Srbe u Sarajevu, kojima obećavaju imenovanje tužioca pod uslovom da odmah podignu optužnicu protiv Milorada Dodika.

Imali ste susret sa Draganom Čovićem, koji je rekao da se vlast u BiH ne može formirati dok se ne promijeni Izborni zakon?

- Čović vodi borbu za Hrvate i vjerovatno će biti problema oko formiranja vlasti u Federaciji i BiH. Mi u Republici Srpskoj brzo ćemo formirati našu vlast. Samo treba da se zvanično proglase rezultati izbora i mi ćemo u zadatim rokovima formirati Skupštinu, Vladu, sve organe. Usvojićemo budžet za iduću godinu. SNSD će predvoditi Vladu Srpske kao i do sada. Naša koalicija traje 20 godina, ali bilo je nekih ljudi koji su se pokazali nekorektnim u izborima i mi ne želimo da ih vidimo u koaliciji. Mangupa ima i u DNS-u i u SNSD-u. Nekoliko njih je već smijenjeno, još neki su na dnevnom redu. Elementarna stvar je da se poštuje koalicioni dogovor, što pojedinci nisu činili. To nećemo da tolerišemo. Do kraja ćemo to raščistiti.

Izjavili ste i da ćete tražiti konačno rješavanje napada na Aleksandra Vučića u Srebrenici?

- Sramni pokušaj ubistva Aleksandra Vučića ostao je neriješen zato što to nisu htjeli sarajevski krugovi, podržani srpskim poltronima. Oni koji su to mogli da riješe - nisu, i veoma ću energično postaviti i tražiti da se riješi to pitanje. Policija Republike Srpske je to istražila i kada je dokumentacija predata u Sarajevo, ubrzo je nestala.

Nedavno ste ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu uručili značku sa zastavom Republike Srpske?

- Razgovarali smo uoči izbora i Putin mi je tada poželio sve najbolje na izborima. Znao sam da je njemu rođendan baš na dan izbora i kao mali dar sam mu dao značku sa srpskom zastavom. On ju je odmah stavio na svoj rever i rekao: "Spasibo". Pozvaću Putina u Banjaluku na otvaranje Srpsko-ruskog kulturnog centra, koji se trenutno gradi.

Kako komentarišete dosadašnju politiku Angele Merkel, njemačke kancelarke, prema Srbiji?

- Na prostoru Balkana se pretjeralo na štetu Srba. U Crnoj Gori i Makedoniji nam otimaju crkve. U Hrvatskoj nam falsifikuju istoriju, veličaju Stepinca, a napadaju Aleksandra Vučića, čiju politiku podržavam. Albanija i Kosovo se uz prećutnu podršku Zapada integrišu. Iz Njemačke poručuju da je Kosovo završena priča. Ne može čovjek koji se ovdje ozbiljno bavi politikom da ne uvaži šta misli Angela Merkel, ali to što Njemačka zastupa nije korektno i nije fer prema Srbiji.