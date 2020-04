Ovako izgledaju nove procedure na graničnim prelazima

Procedura nalaže da su svi oni koji prelaze granicu BiH i dolaze na teritoriju Srpske u obavezi da se jave u karantine pri graničnim prelazima, objašnjava ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Po njegovim riječima, tu se osobe pregledaju i evidentiraju, uspostavlja se kontakt sa lokalnom zajednicom u koju idu, nakon čega se te osobe, u pratnji policije, upućuju u opštinske karantine.

– Imali smo u prošloj sedmici više od 400 testiranja na graničnim prelazima i svi su bili negativni. Što nije neobično, s obzirom na to da su zemlje iz kojih dolaze takođe preduzele maksimalne preventivne mjere i mogućnost pojave većeg broja potencijalno zaraženih je svedena na minimum. Zato smo mi sada i usmjerili resurse više prema građanima u RS i testiranje unutar zajednice, kako bismo što više građana iz porodičnih klastera ili kontakata koji su nam sad u ovom trenutku nepoznati, kroz epidemiološku istragu, testirali i došli do njih u narednom periodu. Cilj je da se zaustavi što je moguće više širenje virusa unutar same zajednice – kaže Šeranić.

Zbog toga se ljudi koji neće biti testirani direktno na granici, upućuju u lokalne karantine i tamo provode, kao što bi i inače provodili, 14 dana.

– Prati im se zdravstveno stanje, a u slučaju pojave određenih simptoma, biće testirani i upućeni dalje na liječenje. Tako da nema bojazni po ovom pitanju i očekujemo od svih da postupaju po ovom nalogu – precizira Šeranić.

Po posljednjim objavljenim podacima, opštinski karantini u kojima 14 dana treba da provedu oni koji su pod nadzorom, potpuno su uspostavljeni u 38 opština u Srpskoj, dok je u 15 opština to djelimično završeno.

Istovremeno, u šatorskim karantinima na graničnim prelazima trenutno se u Gradiški nalazi 69 ljudi, od čega je njih 65 sa prebivalištem u RS. U Šamcu je smješteno 20 osoba, od kojih je 17 iz RS, u Brodu je od ukupno 63 smještenih njih deset iz Srpske, dok je na Rači ukupno 15 ljudi i svi su iz RS.