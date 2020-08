Otvoreno pismo načelniku opštine Teslić: Umjesto da podržavate privrednike, vi ih reketirate i omalovažavate

Srđan Klječanin, privrednik i odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Teslić uputio je otvoreno pismo načelniku te opštine Milanu Miličeviću. Pismo prenosimo u potpunosti:

Gospodine Miličeviću,

Vi kao načelnik opštine Teslić trebali biste da podržavate privrednike koji pune opštinski budžet, zapošljavaju radnike i prehranjuju njihove porodice, a ne da ih reketirate, omalovažavate i da im prijetite raznim inspekcijama, medijskim linčom, pa čak i SIPOM.

Umjesto da se zajedno sa privrednicima zalažete za bolji privredni ambijent u ovom teškom vremenu, Vi biste željeli da ugušite i ono malo privrede što je ostalo u Tesliću tokom osam tamnih godina Vaše vladavine.

Sve to radite na vrlo perfidan način, Vašom ličnom direktivom preko inspekcijskih organa, a zatim i medija, tako što blatite teslićke privrednike. I, ne samo da to konstantno radite sa mojoj firmom, već i sa firmama mnogih drugih privrednika u našoj opštini.U isto vrijeme, u Opštinskoj upravi Teslić, napravili ste dug od čak 21 milion maraka, vršili ste razne malverzacije i dobili krivične prijave. To je ogledalo vaše politike i vašeg poštenja, gospodine Miličeviću.

Od svakog privrednika u Tesliću, od kojeg ste mogli, tražili ste novac. Ja sam Vam bio meta u posljednjih par godina, kao privrednik i kao odbornik SNSD-a u SO Teslić. Tražili steod mene novac i zahtijevali da izađem iz SNSD-a, ako želim da prestanete vršiti pritisak preko inspekcije i medija na moju firmu. Naravno da, na takvu ucjenu, nisam pristao, ali ima i onih koji jesu.

To što se ja ne slažem sa Vašom politikom i ukazujem na sve manjkavosti takve politike, ne smije biti razlog da Vi na sve moguće načine pokušavate da zatvorite moju firmu i desetine radnika i njihovih porodica ostavite bez primanja.

Ja, gospodine Miličeviću, brinem o svojim radnicima i njihovim porodicama. U mojoj firmi ne postoji cjenovnik po radnom mjestu. A, Vi ste, Opštinsku upravu Teslić pretvorili u svoju ličnu, privatnu firmu, i to sa cjenovnikom po radnom mjestu.

Javna tajna je, a to znaju svi koji su dobro upućeni u SDS-u, da ste radno mjesto u Opštinskoj upravi Teslić i inspekciji, uz obaveznu pristupnicu SDS-u, naplaćivali 5.000 KM. Takođe, zna se da ste za posao vozača u Domu zdravlja, Vi lično, uzimali čak 10.000 KM. Opština grca u dugovima, a Vi ste je zarad svog ličnog interesa, između ostalog, bacili na koljena i prekomjernim zapošljavanjem koje ste dobro naplatili. Da li je to oličenje Vašeg poštenja?

Uzalud i dalje vršite pritisak na mene. Ja poštujem svog predsjednika stranke gospodina Milorada Dodika i predsjednika OO SNSD-a Dragana Bogdanića. Kod nas se zna pravilo u stranci. Mi poštujemo svoje rukovodstvo, kao i ljude koje je na određene funkcije postavio SNSD. Svi kadrovi SNSD-a odgovaraju isključivo rukovodstvu stranke, a ne pojedincima, kako Vi pokušavate da predstavite u svojim medijima. Naše vođe nisu marionete, kao što je Vama Milan Kasapović, predsjednik OO SDS-a. Pijun koji klima glavom, a sve se Vas pita i sve Vi odlučujete.

Vas, gospodine Miličeviću, ustvari boli skupštinska većina. Ti odbornici, koje Vi nazivate „preletačima“, to su isti oni ljudi koji su bili Vaši prijatelji i koje ste „ogulili do kože“. Isti oni kojima ste tražili novac za Vaše lične potrebe i za svako radno mjesto. Kada su odbornici rekli „dosta“, pogubili ste konce i izgubili skupštinsku većinu zbog ucjena svojih ljudi. To što su od Vas otišli Vaši prijatelji, ljudi sa kojima ste radili godinama, to je isključivo Vaša lična greška. Politika ucjene i reketiranja je uzela svoj danak i izgubili ste skupštinsku većinu.

Prozivate odbornike da su „preletači“, a u isto vrijeme „oblijećete“ oko funkcionera SNSD-a, nudite da odustanete od kandidature za načelnika opštine Teslić kako bi zauzvrat Vaša supruga dobila mjesto ministra zdravlja. Kada to niste mogli dobiti, onda ste tražili da Vaša supruga dobije mjesto pomoćnika ministra. Narodu se predstavljate kao veliki SDS-ovac, a pregovarate sa SNSD-om kako biste ostvarili lične ambicije.

Vi, gospodine Miličeviću, gledate samo svoj lični interes i radite samo u tom pravcu. Narod je za Vas na posljednjem mjestu, ali ono što Vam se mora priznati, dobro se prodajete i odličan ste manipulator. Kažete da je porodica svetinja. Nažalost, Vama je samo Vaša porodica svetinja, a sve druge porodice nisu ni važne, ni svete. To je narod prepoznao i zbog toga će reći STOP Vašoj MANIPULACIJI na predstojećim lokalnim izborima.

Do tada, još jednom apelujem na Vas da prestanete sa ucjenama i reketiranjem privrednika i članova OO SNSD-a Teslić.