Otvoreno pismo Branislavu Borenoviću: Nisi izabran, već "odabran" za predsjednika, podnesi ostavku!

Predsjednik PDP 1999. Siniša Đorđević uputio je otvoreno pismo lideru PDP-a Branislavu Borenoviću u kojem ga između ostalog poziva da podnese ostavku.

Pismo prenosimo u potpunosti:

"Kojim programskim aktom PDP-a je ustanovljeno da se u vrijeme "požara" može "ložiti vatra"? Baš tako, Borenoviću. Da li si ti uopšte svjestan svoje odgovornosti u činjenici da će veliki broj ljudi u Republici Srpskoj, nakon tvoje "dokumentarne emisije", smatrati da mu je dozvoljeno da uđe u garažu, podrum ili spavaću sobu svog političkog protivnika, da bi na licu mjesta "utvrdio" čime raspolaže i kako je stekao neku imovinu? Da li si svjestan da se takav može naći i u tvom dvorištu da "utvrdi vrijednost kovane ograde ili prozora na kući"? Da li si svjestan da se to može dogoditi i u Višegradu, Ljubinju, Šekovicima ili bilo gdje u Republici Srpskoj? Nakon toga, Borenoviću, nastupa haos.

Nažalost, ti nisi bio, niti si danas,sposoban da budeš na čelu Partije koja je osnovana, između ostalog, u vrijeme "postojanja dva međusobno suprotstavljena politička bloka (SDS i SNSD) čija "nepomirljivost" prijeti da uruši Republiku Srpsku. Da, Borenoviću, tako je došlo do stvaranja "intelektualno elitističke partije" čiji su osnivači, u interesu građana, preuzeli odgovornost da mire, a ne zavađaju narod. Da gledaju u budućnost i prije "običnih" građana prepoznaju šta je nacionalni i svaki drugi interes građana. Nažalost, znao sam da je tvoj "izbor" za "predsjednika nasljednika" potpuni promašaj. Da, ti nisi ni izabran, već "odabran", a to je drastična razlika. Borenoviću! Podnesi ostavku! Donesi barem jednu moralnu odluku i otkloni mogućnost da u istoriji ostane zabilježeno da je "lider" PDP-a otvorio vrata bezumlju, sukobima i katastrofi. Dovoljno je reći: "Oprostite, nisam ja za ovaj posao i nisam znao da ovo moze dovesti do...." Od tebe, za sada,dovoljno.

Predsjednik PDP 1999.Sinisa Djordjević."