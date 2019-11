Otvoreni dijalog će doprinijeti vraćanju nadležnosti Srpske

Član Senata Republike Srpske Milimir Mučibabić izjavio je da će Senat pokušati da kroz otvoren dijalog kaže šta je to što će doprinijeti vraćanju nadležnosti Srpske u institucije gdje im je i mjesto.

Mučibabić je rekao da Republika Srpska, kao Dejtonska potpisnica, svoju misiju opstanka dejtonske BiH izvršava u potpunosti.

On je ocijenio da institucije Srpske, pokazujući demokratske kapacitete, obavljaju svoju funkciju na zadovoljstvo svih.

On je poručio da u momentu kada su odnosi u BiH pod lupom dijela međunarodne zajednice, koja preko BiH želi da realizuje određene ciljeve, Republika Srpska pokušava da partnerima u Federaciji BiH kaže da je otvoren dijalog za bolju budućnost, ali da se mora bazirati na pretpostavkama Dejtonskog mirovnog sporazuma..

"Jasno smo pokazali kolika je šteta učinjena što se Dejtonski mirovni sporazum derogirao, te što su nadležnosti prenesene tamo gdje im nije mjesto", rekao je Mučibabić novinarima nakon sjednice Senata Republike Srpske.

On je dodao da je imperativ vlasti u Republici Srpskoj bio da se zaustavi taj proces, ali da to nije dovoljno, zbog čega će Senat pokušati kroz otvoren dijalog da kaže kakve su to forme i odnosi koji će doprinijeti vraćanju preuzetih nadležnosti u institucije gdje im je i mjesto.

Mučibabić je izrazio zadovoljstvo što Senat kao ustavna kategorija, kojeg sa velikim uspjehom vodi predsjednik Srpske Željka Cvijanović, za svoj zadatak postavlja one teme i pitanja koja se tiču svakodnevnog života, te političke pozicije Republike Srpske, njene budućnosti i sadašnjiosti.