Otvoren željezni most u Foči koji ponovo spaja obale Drine

Porušen NATO bombama u septembru 1995, željezni most u Foči ponovo je spojio obale Drine. U protekle 23 godine Fočaci su se mučili prelazeći preko uske i rizične bejli konstrukcije, bilo je i nesreća, a sada su konačno dobili moderan most sa dvije kolovozne i dvije pješačke staze.

Umjesto starog sa jednom trakom, koji su podigli Austrougari krajem 19. vijeka, novi most nazvan „Deveti maj“ ima dvije kolovozne i dvije pješačke staze. Povezuje naselja Rječicu i Donje Polje i najkraća je veza magistrale Foča-Višegrad sa Univerzitetskom bolnicom. Opština i Republika u njegovu obnovu uložile su po milion i po maraka.

"Ovo je most koji je žila kucavica za našu bolnicu, za Medicinski fakultet, jer je na ovaj način skraćen put da pacijenti brže dođu do bolnice", kaže Radisav Mašić, načelnik opštine Foča.



"Ovo je simbol i naše pobjede nad agresorima iz NATO pakta, koji su ovdje rušili, gađali mostove... Šta su im bili krivi mostovi? Nisu nam dali nijednog feninga, nisu nam dali nijednu marku, ništa nisu dali, ali su srušili i ovaj i gore most koje smo morali vlastitim parama da obnavljamo", kaže Milorad Dodik, predsjednik RS.

Nakon otvaranja mosta, predsjednik Dodik je položio kamen temeljac za novi vrtić, koji će graditi opština, a Republika će pomoći u opremanju. Postojeće obdanište odavno je pretijesno da primi svu djecu, a novo će imati 200 mjesta.

"Ovo je prvi put nakon 60 godina da Foča dobija javnu ustanovu dječiji vrtić u objektu koji je reprezentativan i koji će zadovoljavati sve pedagoške standarde i normative", kaže Slađana Vladičić, direktor vrtića „Čika Jova Zmaj“.

"Važno je napomenuti da je Vlada RS u ovom mandatu u opštinu Foča uložila oko 50 miliona maraka. Samo u u opremanje bolnice 15 miliona i u energetsku efikasnost četiri miliona KM", ističe Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

Zvaničnici Srpske posjetili su i Univerzitetsku bolnicu i Medicinski fakultet. Nakon projekta energteske efikasnosti, bolnica će dobiti i savremenu opremu, a Medicinski fakultet može očekivati pomoć za unapređenje uslova za naučna istraživanja.