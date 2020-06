Otvoren turističko-rekreativni centar na Manjači

Nova omiljena destinacija za sve izletnike sigurno će od daNAS biti Manjača -. Oaza mira, plaža vještačkog jezera, mjesto za druženje, roštiljanje ili ekstremne sportove, sve je zaokruženo u jednom kompleksu koji se nalazi trideset minuta od centra Banjaluke i koje je besplatno za sve posjetioce. Iako je već sada dosta urađeno, na ovome se neće stati.

Ovo jezero je osnovni potencijal čitavog turističko-rekreativnog kompleksa na Manjači, međutim izletnike će svakako privući i ono što će ovdje tek da se izgradi. A to su hoteli, restorani, vikend naselja, sportski tereni i mnogi drugi sadržaji.

Ovo je sadržaj koji će banjalučani sigurno prigriliti, jer Manjača za njih ima poseban značaj, kaže gradonačelnik Igor Radojičić. Još jedan važan aspekt ovog projekta je razvoj ruralnih područja.

"Ovo možda predstava jednu prekretnicu za Manjaču s koje se decenijama odlazilo. Odlazili su ljudi jer se ovdje razvijao vojni poligon, odlazili su zato što su u ranijim sistemima imali sukobe sa vlašćiu, odlazili su jer su tražili hljeba i posla na drugom mjestu. Sada su tu vremena u kojima se treba vraćati i dolaziti na Manjaču", izjavio je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Ugostitelji, poljoprivrednici, sportisti, turističke organizacije, različita udruženja, već sada je dug spisak onih koji traže mjesto za predstavljanje svojih sadržaja na ovom platou. Plan je da u narednoj godini u sklopu ovog kompleksa bude zaposleno i do 200 ljudi, kaže direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

"Mi sa svoje strane ćemo uraditi sve da zaposlimo poljoprivredne proizvođače. Izgradnjom tržničkog prostora na ulazu omogućićemo svim posjetiocima centra da mogu od naših poljoprivrednika da kupe domaće i zdrave proizvode", kaže Draško Ilić, iz Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banjaluka.

Zanimljivog sadržaja ima za sve grupe stanovništva, od onih najmlađih do najstarijih, za ljubitelje adrenalina ili opuštajućeg odmora. Prvi događaj koji će krenuti baš sa ovog dijela Manjače je Zmijanjski ultra maraton.

"Od avgusta očekujte pravu sportsku manifestaciju koja će se održati baš ovdje. Od jezera krećemo pa do staze protežemo do manastira Gomionica, za to bi neko rekao da je čak hodoćašće", smatra Nevena Stojaković, predsjednik Udruženja Kozara ultra trejl.

"Osim aktivnosti koje imamo tokom zimskog perioda, vrlo često smo aktivno sa djecom i našim članovima u prirodi tokom ljeta. Vidimo Manjaču i ovaj potez ovdje kao mjesto gdje ćemo imati svoj kamp", kaže Dejan Lolić, SKI tim Olimpik.

Vještačko jezero ima važnu funkciju i za Civilnu zaštitu Republike Srpske.

"Mi smo ovo jezero koristili u prethodnom periodu kao poligon za obuku kada su u pitanju vježe za zaštitu spasavanja na vodi i pod vodom, obuku za podvodno deminiranje i obuku za rukovanje čamcima. U dogovoru sa nadležnim ljudima grada Banjaluka nadamo se da će se isto tako koristiti i dalje poligon za našu obuku", rekao je Dragan Kos, pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite.

Prva faza projekta počela je prošle godine čišćenjem vještačkog jezera Šljivno. Kada sve bude završeno, Manjača dobija izletište na kojem će joj moći zavidjeti čitav region.